ΑΑΔΕ: Ανίχνευση φοροδιαφυγής με τεχνητή νοημοσύνη - «Έξυπνα» εργαλεία στο ελεγκτικό οπλοστάσιο

Με προγνωστικό μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης που θα προλαμβάνει κρούσματα φοροδιαφυγής, νέου τύπου «risk analysis» και ειδικούς ελέγχους για το ηλεκτρονικό εμπόριο και τα κρυπτονομίσματα, η ΑΑΔΕ ενισχύει τη δύναμη πυρός στη «μάχη» κατά της απόκρυψης εισοδημάτων, τζίρου και περιουσιακών στοιχείων και φοροκλοπής και απάτης.



Ειδικότερα τα νέα «έξυπνα» εργαλεία παρουσιάστηκαν σε ειδική εκδήλωση της ΑΑΔΕ με τη συμμετοχή στελεχών της Ανεξάρτητης Αρχής, καθώς και εκπροσώπων από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Σουηδική Φορολογική Αρχή και αφορούν:



- Πιλοτικό μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης και μηχανικής μάθησης που επιτρέπει την πιο στοχευμένη και αποδοτική επιλογή υποθέσεων για φορολογικό έλεγχο βαθμολογώντας υποθέσεις με βάση την πιθανότητα φορολογικής παράβασης. Έτσι με σύγχρονες τεχνικές πρόβλεψης ενσωματωμένες στην ανάλυση κινδύνου οι έλεγχοι θα στρέφονται εκεί όπου το ρίσκο είναι μεγαλύτερο



- Risk analysis νέου τύπου με τη χρήση ενιαίων κριτηρίων, κεντρικής επιλογής υποθέσεων από ειδικές ομάδες και διασταυρώσεις δεδομένων από Taxis, myDATA, περιουσιολόγιο, τράπεζες, ΓΕΜΗ και ΕΦΚΑ. Με το νέο σύστημα θα υπάρχει και τυχαία δειγματοληψία, για να διατηρείται το στοιχείο του απρόβλεπτου.



- Νέος οδηγός για την παρακολούθηση και τον έλεγχο των δραστηριοτήτων στο ηλεκτρονικό εμπόριο και τα κρυπτονομίσματα. Το ανανεωμένο εγχειρίδιο οδηγιών τυποποιεί πηγές και βήματα ελέγχου για συναλλαγές σε ψηφιακές πλατφόρμες και αγορές κρυπτονομισμάτων για την αποκάλυψη αδήλωτων εισοδημάτων και αποκλίσεων στο ΦΠΑ.

Νέες παρεμβάσεις

Παράλληλα η ΑΑΔΕ ενεργοποιεί νέες παρεμβάσεις για το «χτύπημα» της φοροδιαφυγής και συγκριμένα:



- Επέκταση του ψηφιακού πελατολογίου καθώς μετά τους επαγγελματίες του κλάδου αυτοκινήτου (συνεργεία, πάρκινγκ, πλυντήρια, εταιρείες ενοικίασης οχημάτων) παίρνουν σειρά όσοι δραστηριοποιούνται στο χώρο των εκδηλώσεων (δεξιώσεις, γάμοι, βαπτίσεις, πάρτι).



- Ηλεκτρονική τιμολόγηση στις συναλλαγές όλων των επιχειρήσεων που θα εφαρμοστεί σταδιακά ώστε οι επιχειρήσεις να προσαρμοστούν ομαλά στη νέα διαδικασία. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα σε πρώτη φάση εντάσσονται υποχρεωτικά από τις 2 Φεβρουαρίου 2026 οι μεγάλες επιχειρήσεις με τζίρο πάνω από 1 εκατ. ευρώ και από την 1η Οκτωβρίου 2026 οι υπόλοιπες επιχειρήσεις.



- Μαζικές ψηφιακές διασταυρώσεις με νέες πηγές δεδομένων, περισσότερα προγνωστικά μοντέλα και εξ αποστάσεως παρακολούθηση εμπορικών φορτίων με συνδρομή drones από την Αίθουσα Επιχειρήσεων της ΑΑΔΕ που θα επιτρέψει την απευθείας μετάδοση πληροφοριών με φωτογραφίες και video από τα σημεία που ελέγχονται για μη έκδοση αποδείξεων, λαθρεμπόριο, παρεμπόριο και κάθε άλλη φορολογική ή τελωνειακή παράβαση. Η ειδική Μονάδα Μαζικών Ψηφιακών Διασταυρώσεων θα επεξεργάζεται πληροφορίες από συστήματα τιμολόγησης και ανοιχτές πηγές για τον εντοπισμό ύποπτων συναλλαγών με κρυφά εισοδήματα και μη απόδοση του ΦΠΑΑΑΔΕ: ανίχνευση φοροδιαφυγής με την τεχνητή νοημοσύνη.