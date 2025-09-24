ΑΑΔΕ: Δύο νέα «χτυπήματα κατά του λαθρεμπορίου ποτών - Σάρωσαν παράνομα ποτά και άμβυκες σε Αργολίδα και Κρήτη

Δύο καίρια πλήγματα σε κυκλώματα λαθραίων ποτών και παράνομης απόσταξης έφερε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων - ΑΑΔΕ τις τελευταίες ημέρες, βάζοντας φρένο σε βιομηχανίες νοθείας και φοροδιαφυγής που λειτουργούσαν κάτω από τη μύτη των Αρχών.

Στην Αργολίδα, η έφοδος της ΔΟΥ και του Τελωνείου Ναυπλίου με τη στήριξη της Αστυνομίας αποκάλυψε μια καλοστημένη επιχείρηση. Στους χώρους της βρέθηκαν:

6.000 φιάλες οινοπνευματωδών ποτών του ενός λίτρου

1.862 κενές φιάλες

11.200 πώματα

4.000 ευρώ σε μετρητά

Μάλιστα, σε κλειδωμένο χώρο εντοπίστηκε και συσκευή που χρησιμοποιούνταν ως παράνομος άμβυκας για απόσταξη.

Στο Ηράκλειο Κρήτης, η Κινητή Ομάδα Ελέγχου (ΚΟΕ) πέτυχε νέο χτύπημα: βρήκε άμβυκα σε πλήρη λειτουργία, χωρίς άδεια και εκτός της νόμιμης αποστακτικής περιόδου.

Τα ευρήματα σοκάρουν:

150 λίτρα έτοιμου προϊόντος

7,5 τόνοι (!) υγρού προϊόντος προς απόσταξη – ποσότητα που θεωρείται τεράστια για τα ελληνικά δεδομένα

Οι αναλογούντες δασμοί και ο ΦΠΑ από τα κατασχεθέντα ξεπερνούν τις 110.000 ευρώ. Οι έρευνες συνεχίζονται με στόχο να ξετυλιχθεί πλήρως το κουβάρι της παράνομης παραγωγής και διακίνησης αλκοολούχων προϊόντων.