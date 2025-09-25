Θεοδωρικάκος για τα πρόστιμα σε Σκλαβενίτη και Lidl: Καμία εταιρεία δεν αναγνώρισε ποτέ ότι έχει άδικο

«Καμία εταιρεία που της έχει υποβληθεί πρόστιμο δεν αναγνώρισε ποτέ ότι έχει άδικο» τόνισε ο Τάκης Θεοδωρικάκος για τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν στον Σκλαβενίτη και την Lidl Ελλάς.

Ο υπουργός Ανάπτυξης μιλώντας στο Action 24 εξήγησε ότι ο κώδικας δεοντολογίας για τη λειτουργία της αγοράς συμφωνήθηκε πριν από έναν χρόνο έπειτα από διαβουλεύσεις τριών μηνών με εκπροσώπους των σούπερ μάρκετ.

«Έχουν επιβληθεί πρόστιμα συνολικού ύψους 20 εκατ. ευρώ, τα 5,5 εκατ. ευρώ σε πολυεθνικές» είπε ο Τάκης Θεοδωρικάκος διαβεβαιώνοντας πως οι έλεγχοι στην αγορά για την προστασία του καταναλωτή θα συνεχιστούν κανονικά.

Υπενθύμισε επίσης πως σε σύντομο χρονικό διάστημα θα ξεκινήσει τη λειτουργία της η νέα ανεξάρτητη Αρχή για την εποπτεία της αγοράς η οποία στόχο θα έχει την προστασία των καταναλωτών και την ομαλή λειτουργία της αγοράς.