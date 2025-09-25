«Bόμβα» Θεοδωρόπουλου: Δύο βιομηχανικοί κολοσσοί ετοιμάζονται για «λουκέτο» λόγω ενεργειακού κόστους

Σοκ προκαλεί η χθεσινή προειδοποίηση του Προέδρου του ΣΕΒ , Σπύρου Θεοδωρόπουλου, ο οποίος άφησε να εννοηθεί ότι δύο μεγάλες βιομηχανίες της χώρας βρίσκονται ένα βήμα πριν κλείσουν τις μονάδες τους εξαιτίας του δυσθεώρητου ενεργειακού κόστους.

Η παρέμβασή του έγινε στη Γενική Συνέλευση των Βιομηχάνων Στερεάς Ελλάδας, παρουσία του Αντιπροέδρου της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης , τη στιγμή που η κυβέρνηση εξετάζει «σωσίβιο» με βάση το ιταλικό μοντέλο.

«Η διαφορά κόστους ενέργειας με ανταγωνιστές όπως η Τουρκία και χώρες της Κεντρικής και Δυτικής Ευρώπης είναι τεράστια. Δύο μεγάλες εταιρείες-μέλη του ΣΕΒ μελετούν σοβαρά το ενδεχόμενο να κλείσουν εργοστάσια στην Ελλάδα, αν δεν υπάρξει άμεση λύση», τόνισε με έμφαση ο κ. Θεοδωρόπουλος, μιλώντας για «πλήγμα στη βαριά βιομηχανία και στην ίδια την οικονομία».

Ο Πρόεδρος του ΣΕΒ δεν μάσησε τα λόγια του:

Κατηγόρησε την Κομισιόν για «ευχολογίες» στο Clean Industrial Deal, χωρίς άμεσα μέτρα στήριξης.

Έκανε λόγο για «σαθρά θεμέλια» στην πράσινη μετάβαση και προβληματικά δίκτυα.

Υπενθύμισε ότι από τις προτάσεις της έκθεσης Ντράγκι έχει υλοποιηθεί μόλις το 11,2%.

Όπως ξεκαθάρισε, η ελληνική βιομηχανία δεν ανταγωνίζεται εντός συνόρων, αλλά σε παγκόσμιο επίπεδο. Και με τα σημερινά δεδομένα, «οι παραγωγικές μονάδες είναι μη ανταγωνιστικές».



Η αγωνία κορυφώνεται, καθώς οι αποφάσεις που θα ληφθούν το επόμενο διάστημα θα κρίνουν αν η βαριά βιομηχανία της χώρας θα παραμείνει όρθια ή θα μπει σε τροχιά συρρίκνωσης.