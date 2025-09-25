«Bόμβα» Θεοδωρόπουλου: Δύο βιομηχανικοί κολοσσοί ετοιμάζονται για «λουκέτο» λόγω ενεργειακού κόστους
Τη στιγμή που η κυβέρνηση εξετάζει «σωσίβιο» με βάση το ιταλικό μοντέλο, καμπανάκι κινδύνου από τον πρόεδρο ΣΕΒ για την επόμενη ημέρα της βιομηχανίας.
Σοκ προκαλεί η χθεσινή προειδοποίηση του Προέδρου του ΣΕΒ , Σπύρου Θεοδωρόπουλου, ο οποίος άφησε να εννοηθεί ότι δύο μεγάλες βιομηχανίες της χώρας βρίσκονται ένα βήμα πριν κλείσουν τις μονάδες τους εξαιτίας του δυσθεώρητου ενεργειακού κόστους.
Η παρέμβασή του έγινε στη Γενική Συνέλευση των Βιομηχάνων Στερεάς Ελλάδας, παρουσία του Αντιπροέδρου της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης , τη στιγμή που η κυβέρνηση εξετάζει «σωσίβιο» με βάση το ιταλικό μοντέλο.
«Η διαφορά κόστους ενέργειας με ανταγωνιστές όπως η Τουρκία και χώρες της Κεντρικής και Δυτικής Ευρώπης είναι τεράστια. Δύο μεγάλες εταιρείες-μέλη του ΣΕΒ μελετούν σοβαρά το ενδεχόμενο να κλείσουν εργοστάσια στην Ελλάδα, αν δεν υπάρξει άμεση λύση», τόνισε με έμφαση ο κ. Θεοδωρόπουλος, μιλώντας για «πλήγμα στη βαριά βιομηχανία και στην ίδια την οικονομία».
Ο Πρόεδρος του ΣΕΒ δεν μάσησε τα λόγια του:
- Κατηγόρησε την Κομισιόν για «ευχολογίες» στο Clean Industrial Deal, χωρίς άμεσα μέτρα στήριξης.
- Έκανε λόγο για «σαθρά θεμέλια» στην πράσινη μετάβαση και προβληματικά δίκτυα.
- Υπενθύμισε ότι από τις προτάσεις της έκθεσης Ντράγκι έχει υλοποιηθεί μόλις το 11,2%.
Όπως ξεκαθάρισε, η ελληνική βιομηχανία δεν ανταγωνίζεται εντός συνόρων, αλλά σε παγκόσμιο επίπεδο. Και με τα σημερινά δεδομένα, «οι παραγωγικές μονάδες είναι μη ανταγωνιστικές».
Η αγωνία κορυφώνεται, καθώς οι αποφάσεις που θα ληφθούν το επόμενο διάστημα θα κρίνουν αν η βαριά βιομηχανία της χώρας θα παραμείνει όρθια ή θα μπει σε τροχιά συρρίκνωσης.