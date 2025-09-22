Φθηνό ρεύμα με… δόσεις – Η κυβέρνηση «κλειδώνει» το ιταλικό μοντέλο για τις ενεργοβόρες επιχειρήσεις

Το «πράσινο φως» άναψε ο πρωθυπουργός και η κυβέρνηση προχωρά σε μια απόφαση-σταθμό: την υιοθέτηση του ιταλικού μοντέλου στήριξης των ενεργοβόρων επιχειρήσεων. Το σχέδιο, που η βιομηχανία ζητούσε επίμονα, θα κλειδώσει τη Δευτέρα (22/9) στη διυπουργική επιτροπή υπό τον Κωστή Χατζηδάκη , με τη συμμετοχή των Κυριάκου Πιερρακάκη , Τάκη Θεοδωρικάκου και Σταύρου Παπασταύρου .



Το ενεργειακό κόστος γονατίζει τη βιομηχανία

Η κίνηση έρχεται την ώρα που το ενεργειακό κόστος απειλεί να γονατίσει την παραγωγή και να βυθίσει τη χώρα σε αποβιομηχάνιση. Η Ελλάδα βλέπει τους ανταγωνιστές της στην Ευρώπη να στηρίζουν τις επιχειρήσεις τους και δεν έχει περιθώριο να μείνει θεατής. Το δίλημμα είναι σκληρό: ή μέτρα τώρα ή βιομηχανικό μαρασμό. Ο αρμόδιοι υπουργοί καλούνται να καταλήξουν στις λεπτομέρειες του σχήματος, έχοντας ωστόσο, το γενικό «πράσινο φως» για την δημιουργία ενός μηχανισμού που σε γενικές γραμμές προϋπολογίζεται περί τα 200 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο.

Τι είναι το ιταλικό μοντέλο

Το ιταλικό μοντέλο λειτουργεί σαν «ενεργειακό δάνειο»: οι επιχειρήσεις θα παίρνουν ρεύμα σε σταθερή τιμή γύρω στα 65 ευρώ η μεγαβατώρα για τρία χρόνια, χωρίς αναπροσαρμογές και αιφνιδιασμούς. Σε αντάλλαγμα, θα πρέπει να επενδύσουν σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ή να συνάψουν συμβόλαια με παραγωγούς, επιστρέφοντας πολλαπλάσια την ενέργεια που έλαβαν προκαταβολικά. Η αποπληρωμή εκτείνεται σε βάθος είκοσι ετών, με σφιχτά χρονοδιαγράμματα και αυστηρές υποχρεώσεις.

Το ιταλικό μοντέλο με μια ματιά

Το Energy Release 2.0 της Ιταλίας λειτουργεί ως «ενεργειακό δάνειο»:

Δίνει στις ενεργοβόρες επιχειρήσεις ρεύμα σε σταθερή τιμή περίπου 65 €/MWh για τρία χρόνια.

Σε αντάλλαγμα, οι εταιρείες δεσμεύονται να κατασκευάσουν νέες μονάδες ΑΠΕ ή να συνάψουν συμφωνίες με τρίτους παραγωγούς, επιστρέφοντας την ενέργεια που πήραν προκαταβολικά.

Οι υποχρεώσεις εκτείνονται σε βάθος 20ετίας, με σφιχτά χρονοδιαγράμματα για τις νέες επενδύσεις.

Τι σημαίνει για τη βιομηχανία

Για τη βιομηχανία σημαίνει άμεση ανάσα, προβλεψιμότητα στα κόστη και τέλος στον τρόμο των ξαφνικών αυξήσεων. Όμως το τίμημα είναι βαρύ: επενδύσεις, γραφειοκρατία, αγώνας δρόμου για να στηθούν νέες μονάδες ΑΠΕ, πίεση να βρεθούν κεφάλαια και λύσεις. Όποιος δεν αντέξει, θα βρεθεί εκτεθειμένος.



Εντός της ημέρας θα δείξει αν το ιταλικό σχέδιο θα περάσει οριστικά στα ελληνικά μέτρα. Το μόνο βέβαιο είναι ότι η κυβέρνηση ρίχνει στο τραπέζι ένα τολμηρό στοίχημα: φθηνό ρεύμα τώρα, καθαρή ενέργεια αύριο. Ένα παιχνίδι υψηλού ρίσκου που θα κρίνει αν η ελληνική βιομηχανία θα μείνει ζωντανή ή θα βυθιστεί στο σκοτάδι.