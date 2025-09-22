Σε εφαρμογή η επιστροφή ενοικίου: Ποιοι δικαιούνται έως 800€ τον χρόνο
Για τη φετινή χρονιά, η επιστροφή ενοικίου αφορά μισθώσεις για το φορολογικό έτος 2024 και η καταβολή του ποσού θα γίνει εφάπαξ έως το τέλος Νοεμβρίου 2025.
Μέτρο «ανάσα» για χιλιάδες νοικοκυριά και φοιτητές. Σε ισχύ τίθεται η νέα διαδικασία για την επιστροφή ενοικίου, με στόχο την ελάφρυνση όσων μισθώνουν κύρια ή φοιτητική κατοικία.
Η απόφαση (Α.1132/2025) φέρει την υπογραφή των υφυπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Γιώργου Κώτσηρα και Αθανάσιου Πετραλιά, μετά από εισήγηση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή.
Πότε και πώς θα πληρωθεί
- Η ενίσχυση αφορά μισθώσεις για το φορολογικό έτος 2024.
- Η καταβολή θα γίνει εφάπαξ έως το τέλος Νοεμβρίου 2025.
Δε χρειάζεται αίτηση. Τα ποσά θα δοθούν αυτόματα, με βάση τα στοιχεία της φορολογικής δήλωσης (όπως θα έχουν διαμορφωθεί έως 30/9/2025).
Τα ποσά της ενίσχυσης
- Κύρια κατοικία: έως 800€ τον χρόνο, με προσαύξηση 50€ για κάθε παιδί.
- Φοιτητική κατοικία: έως 800€ ετησίως για κάθε φοιτητή.
Το ποσό ισούται με το 1/12 του συνολικού ενοικίου του 2024. Αν υπήρξαν διαδοχικές μισθώσεις, μετράει το άθροισμα.
Τα κριτήρια
Για κύρια κατοικία:
- Εισόδημα έως 20.000€ για άγαμους.
- Έως 28.000€ για ζευγάρια (+4.000€ για κάθε παιδί).
- Έως 31.000€ για μονογονεϊκές (+5.000€ για κάθε παιδί πέραν του πρώτου).
Περιουσιακά όρια:
- Έως 120.000€ για άγαμους.
- +20.000€ για σύζυγο/συμβίο και κάθε παιδί.
Για φοιτητική κατοικία: εξετάζονται μόνο τα εισοδηματικά κριτήρια.
Τι πρέπει να προσέξετε
- Το μισθωτήριο πρέπει να έχει δηλωθεί στην ΑΑΔΕ έως 15 Ιουλίου 2025.
- Ο αριθμός του μισθωτηρίου πρέπει να φαίνεται στο Ε1 (φορολογική δήλωση 2024).
- Αν δεν δηλωθεί, η ΑΑΔΕ θα κάνει διασταύρωση με βάση τον αριθμό παροχής ρεύματος.
Ειδικές περιπτώσεις
Όταν ο εκμισθωτής είναι το Δημόσιο ή υποβάλλει χειρόγραφο μισθωτήριο (π.χ. ανήλικοι), οι μισθωτές θα πρέπει έως 20/10/2025 να καταθέσουν ηλεκτρονικά τα δικαιολογητικά (μισθωτήριο, αποδείξεις, βεβαίωση σπουδών) στο myAADE.
Όσοι τα στείλουν αργότερα, έως 31/12/2025, θα πληρωθούν σε επόμενο χρόνο.
Από το 2026 αλλάζουν όλα
Με νεότερη υπουργική απόφαση θα καθιερωθεί από 1/1/2026 η υποχρεωτική πληρωμή ενοικίων μέσω τραπεζικών καταθέσεων.
Πού θα μπουν τα χρήματα
Η καταβολή θα γίνει εφάπαξ στον IBAN που έχει δηλωθεί στο myAADE ή στο myAADEapp.
- Επικοινωνία με ΑΑΔΕ
- Τηλεφωνικά στο 1521 (εργάσιμες, 7:00 – 20:00).
- Ψηφιακά μέσω my1521 (24/7).