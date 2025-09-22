Σε εφαρμογή η επιστροφή ενοικίου: Ποιοι δικαιούνται έως 800€ τον χρόνο

Μέτρο «ανάσα» για χιλιάδες νοικοκυριά και φοιτητές. Σε ισχύ τίθεται η νέα διαδικασία για την επιστροφή ενοικίου, με στόχο την ελάφρυνση όσων μισθώνουν κύρια ή φοιτητική κατοικία.

Η απόφαση (Α.1132/2025) φέρει την υπογραφή των υφυπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Γιώργου Κώτσηρα και Αθανάσιου Πετραλιά, μετά από εισήγηση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή.

Πότε και πώς θα πληρωθεί

Η ενίσχυση αφορά μισθώσεις για το φορολογικό έτος 2024.

Η καταβολή θα γίνει εφάπαξ έως το τέλος Νοεμβρίου 2025.

Δε χρειάζεται αίτηση. Τα ποσά θα δοθούν αυτόματα, με βάση τα στοιχεία της φορολογικής δήλωσης (όπως θα έχουν διαμορφωθεί έως 30/9/2025).

Τα ποσά της ενίσχυσης

Κύρια κατοικία: έως 800€ τον χρόνο, με προσαύξηση 50€ για κάθε παιδί.

Φοιτητική κατοικία: έως 800€ ετησίως για κάθε φοιτητή.

Το ποσό ισούται με το 1/12 του συνολικού ενοικίου του 2024. Αν υπήρξαν διαδοχικές μισθώσεις, μετράει το άθροισμα.

Τα κριτήρια

Για κύρια κατοικία:

Εισόδημα έως 20.000€ για άγαμους.

Έως 28.000€ για ζευγάρια (+4.000€ για κάθε παιδί).

Έως 31.000€ για μονογονεϊκές (+5.000€ για κάθε παιδί πέραν του πρώτου).

Περιουσιακά όρια:

Έως 120.000€ για άγαμους.

+20.000€ για σύζυγο/συμβίο και κάθε παιδί.

Για φοιτητική κατοικία: εξετάζονται μόνο τα εισοδηματικά κριτήρια.

Τι πρέπει να προσέξετε

Το μισθωτήριο πρέπει να έχει δηλωθεί στην ΑΑΔΕ έως 15 Ιουλίου 2025.

Ο αριθμός του μισθωτηρίου πρέπει να φαίνεται στο Ε1 (φορολογική δήλωση 2024).

Αν δεν δηλωθεί, η ΑΑΔΕ θα κάνει διασταύρωση με βάση τον αριθμό παροχής ρεύματος.

Ειδικές περιπτώσεις

Όταν ο εκμισθωτής είναι το Δημόσιο ή υποβάλλει χειρόγραφο μισθωτήριο (π.χ. ανήλικοι), οι μισθωτές θα πρέπει έως 20/10/2025 να καταθέσουν ηλεκτρονικά τα δικαιολογητικά (μισθωτήριο, αποδείξεις, βεβαίωση σπουδών) στο myAADE.

Όσοι τα στείλουν αργότερα, έως 31/12/2025, θα πληρωθούν σε επόμενο χρόνο.

Από το 2026 αλλάζουν όλα

Με νεότερη υπουργική απόφαση θα καθιερωθεί από 1/1/2026 η υποχρεωτική πληρωμή ενοικίων μέσω τραπεζικών καταθέσεων.

Πού θα μπουν τα χρήματα

Η καταβολή θα γίνει εφάπαξ στον IBAN που έχει δηλωθεί στο myAADE ή στο myAADEapp.