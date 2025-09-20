Airbnb: Στο τραπέζι η επέκταση του «μπλόκου» σε πέντε νέες περιοχές

Μετά την παράταση της αναστολής χορήγησης νέων αδειών για βραχυχρόνιες μισθώσεις τύπου Airbnb στο κέντρο της Αθήνας και για το 2026, η κυβέρνηση σχεδιάζει την επέκταση του απαγορευτικού σε πέντε ακόμη περιοχές. Με βάση το επικρατέστερο σενάριο, το μέτρο θα ισχύσει για Θεσσαλονίκη, Σαντορίνη, Χανιά, Πάρο και Χαλκιδική όπου η τουριστική ζήτηση έχει εκτοξεύσει τις βραχυχρόνιες μισθώσεις προκαλώντας οξεία στεγαστική κρίση.



Ειδικότερα τα στοιχεία δείχνουν ότι στη Θεσσαλονίκη οι καταχωρήσεις για Airbnb καταγράφουν ραγδαία αύξηση το τελευταίο διάστημα περιορίζοντας δραστικά την προσφορά κατοικιών για μακροχρόνια μίσθωση. Στα Χανιά οι τοπικές αρχές εκπέμπουν σήμα κινδύνου και ζητούν άμεσα περιοριστικά μέτρα προκειμένου να διαφυλαχθεί ο χαρακτήρας της πόλης ενώ σε Σαντορίνη, Πάρο και Χαλκιδική λόγω της εξάπλωσης της βραχυχρόνιας μίσθωσης οι μόνιμοι κάτοικοι δυσκολεύονται ολοένα και περισσότερο να βρουν κατοικία.



Σε νησιά και δημοφιλείς προορισμούς, μόνιμοι κάτοικοι καθώς και γιατροί, δάσκαλοι, καθηγητές και δημόσιοι υπάλληλοι αδυνατούν να βρουν στέγη και ορισμένοι αναγκάζονται να καταφεύγουν σε προσωρινές λύσεις ακόμη και σε κοντέινερ. Στις Κυκλάδες έχουν σχεδόν εξαφανιστεί οι αγγελίες για μακροχρόνια μίσθωση, ενώ οι λίγες διαθέσιμες κατοικίες διατίθενται σε τιμές απλησίαστες για τους εργαζόμενους.

Αύξηση ενοικίων κατά 20% την τελευταία διετία

Η η αύξηση των ακινήτων στις πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης έχει περιορίσει σημαντικά τη διαθεσιμότητα για μακροχρόνια ενοικίαση οδηγώντας σε αύξηση των ενοικίων κατά 20% την τελευταία διετία.



Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία σύμφωνα με τα οποία τον Ιούλιο του 2025 τα διαθέσιμα ακίνητα Airbnb σε όλη τη χώρα ανήλθαν σε 245.944, προσφέροντας 1.078.000 κλίνες αυξημένες 57.000 περισσότερες σε σχέση με τον Ιούλιο του 2024. Η πληρότητα διατηρήθηκε στο 51%, δείχνοντας σταθερή ζήτηση. Η Αττική βρίσκεται στη κορυφή συγκεντρώνοντας σχεδόν το ένα τρίτο του συνολικού δυναμικού και ακολουθούν το Νότιο Αιγαίο και η Κεντρική Μακεδονία με 26.000 ακίνητα.

Νέοι αυστηρότερες κανόνες

Την ίδια ώρα νέοι αυστηρότερες κανόνες μπαίνουν σε εφαρμογή από 1ης Οκτωβρίου με στόχο τον εξορθολογισμό της αγοράς. Πλέον κάθε ακίνητο που προσφέρεται για βραχυχρόνια μίσθωση θα πρέπει να διαθέτει υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης, υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη, ανιχνευτές καπνού, ρελέ διαρροής, πυροσβεστήρες, σήμανση διαφυγής και φαρμακείο πρώτων βοηθειών. Επιπρόσθετα απαιτούνται πιστοποιητικά μυοκτονίας και απεντόμωσης, οδηγός με τηλέφωνα πρώτης ανάγκης, καθώς και πλήρεις προδιαγραφές φωτισμού, αερισμού και κλιματισμού.

Η ΑΑΔΕ και το υπουργείο Τουρισμού πραγματοποιούν ενημερωτική καμπάνια για τις νέες προδιαγραφές στη λειτουργία των ακινήτων ενώ οι έλεγχοι θα είναι τακτικοί και επιτόπιοι με προειδοποίηση δέκα ημερών και όσοι δεν συμμορφώνονται αντιμετωπίζουν πρόστιμα από 5.000 ευρώ που σε περίπτωση υποτροπής διπλασιάζονται ή και τετραπλασιάζονται.



Η κυβέρνηση φέρεται αποφασισμένη για δραστικές παρεμβάσεις στη αγορά των βραχυχρόνιων μισθώσεων με στόχο την αποκλιμάκωση της στεγαστικής κρίσης που πλήττει με ιδιαίτερη σφοδρότητα την Αθήνα, τα μεγάλα αστικά κέντρα της επαρχίας και τις τουριστικές περιοχές.