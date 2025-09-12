Έξτρα κανόνες για τα Airbnb - Ποιες είναι οι νέες προδιαγραφές από την 1η Οκτωβρίου

Έξτρα κανόνες λειτουργίας θα πρέπει να τηρούν οι ιδιοκτήτες και διαχειριστές ακινήτων τύπου Airbnb από την 1η Οκτωβρίου 2025 καθώς ενεργοποιείται η νέα νομοθετική ρύθμιση ενώ «παγώνει» για ακόμη ένα έτος η έκδοση αδειών στο κέντρο της Αθήνας και εξετάζεται η επέκταση του «απαγορευτικού» και σε άλλες περιοχές της χώρας με οξύ στεγαστικό πρόβλημα.

Η ΑΑΔΕ στέλνει ήδη email σε όσους έχουν ενεργούς Αριθμούς Μητρώου Ακινήτων στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Μίσθωσης μεταφέροντας τους το μήνυμα του υπουργείου Τουρισμού για τις νέες προδιαγραφές, τους ελέγχους αλλά και τις βαριές «καμπάνες» που θα αντιμετωπίσουν οι παραβάτες.

Σύμφωνα με το νέο καθεστώς που θα ισχύσει από την 1η Οκτωβρίου 2025 όλα τα ακίνητα που μισθώνονται βραχυχρόνια θα πρέπει σωρευτικά να πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:

Να αποτελούν χώρους κύριας χρήσης και να διαθέτουν φυσικό φωτισμό, αερισμό και κλιματισμό.

Να είναι ασφαλισμένα έναντι αστικής ευθύνης για ζημιές ή ατυχήματα που μπορεί να προκληθούν.

Να διαθέτουν υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη, πυροσβεστήρες και ανιχνευτές καπνού, ρελέ διαρροής ή ρελέ αντιηλεκτροπληξιακό και ενδείξεις σήμανσης διαφυγής.

Να έχουν πιστοποιητικό μυοκτονίας και απεντόμωσης, φαρμακείο με είδη πρώτων βοηθειών, καθώς και οδηγό με τηλέφωνα πρώτης ανάγκης.

Όπως αναφέρεται στο ενημερωτικό μήνυμα της ΑΑΔΕ για τη διαπίστωση της συμμόρφωσης των υπόχρεων με τις νέες προδιαγραφές, υπάλληλοι του Υπουργείου Τουρισμού ή και μεικτά συνεργεία ελέγχου από υπαλλήλους της ΑΑΔΕ και του Υπουργείου Τουρισμού, θα διενεργούν επιτόπιους ελέγχους στο χώρο που μισθώνεται και έχει δηλωθεί στην πλατφόρμα του Μητρώου Ακινήτων Βραχυχρόνιας Μίσθωσης.

Τουλάχιστον 10 ημέρες πριν τον έλεγχο η ενημέρωση

Για τον έλεγχο οι ιδιοκτήτες και διαχειριστές ακινήτων βραχυχρόνιας μίσθωσης θα ενημερωθούν με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν από τη διενέργειά του προκειμένου να προσκομίσουν κάθε στοιχείο που επιβεβαιώνει τη συνδρομή των παραπάνω προδιαγραφών.



Οι ελεγκτές του Υπουργείου Τουρισμού φέρουν το δελτίο υπηρεσιακής τους ταυτότητας και έγγραφη εντολή διενέργειας επιτόπιου ελέγχου από το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Τουρισμού ή εξουσιοδοτημένα από αυτό όργανα, και θα τα επιδεικνύουν κατά τη διενέργεια του ελέγχου.



Η έγγραφη εντολή περιέχει τουλάχιστον:

Τον αριθμό και την ημερομηνία της εντολής.

Το ονοματεπώνυμο του υπαλλήλου στον οποίο έχει ανατεθεί ο έλεγχος.

Το ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία, τη διεύθυνση και τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου του διαχειριστή ή ιδιοκτήτη της οικίας που μισθώνεται βραχυχρόνια.

Στην περίπτωση που ο έλεγχος διενεργείται από μεικτό κλιμάκιο που απαρτίζεται και από υπαλλήλους της ΑΑΔΕ, εκδίδεται και εντολή επιτόπιου φορολογικού ελέγχου. Κατά τη διενέργεια του ελέγχου, οι ελεγχόμενοι θα πρέπει να επιδείξουν τα πιστοποιητικά, τις βεβαιώσεις και όποια στοιχεία ζητηθούν προς απόδειξη τήρησης των προδιαγραφών.



Στους διαχειριστές ακινήτων επιβάλλεται από τους ελεγκτές του Υπουργείου Τουρισμού αυτοτελές διοικητικό πρόστιμο 5.000 ευρώ, εάν δεν επιτραπεί η είσοδος στο ελεγχόμενο ακίνητο, δεν πληρούται κάποια από τις προαναφερόμενες προδιαγραφές και δεν συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις της παρ. 6 του άρθρου 3 του ν. 5170/2025.

Μάλιστα σε περίπτωση που διενεργηθεί νέος έλεγχος εντός ενός έτους από την κοινοποίηση της πράξης επιβολής προστίμου και διαπιστωθεί εκ νέου παράβαση των προδιαγραφών, το πρόστιμο επιβάλλεται στο διπλάσιο και για κάθε επόμενη ίδια παράβαση στο τετραπλάσιο του αρχικά επιβληθέντος.