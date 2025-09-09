Νέο «μπλόκο» στα Airbnb: Επεκτείνεται το μέτρο – Ποιες περιοχές μπαίνουν στο στόχαστρο

Ακόμη πιο αυστηρό γίνεται το πλαίσιο για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις τύπου Airbnb, καθώς το οικονομικό επιτελείο φέρεται να εξετάζει την επέκταση των περιορισμών και εκτός των ορίων της πρωτεύουσας.

Μετά την παράταση του «παγώματος» για νέες άδειες στα τρία πρώτα δημοτικά διαμερίσματα της Αθήνας έως το 2026, στο στόχαστρο βρίσκονται πλέον και άλλες περιοχές με υψηλό τουριστικό φορτίο. Σύμφωνα με πληροφορίες του flash.gr, στο τραπέζι έχει τεθεί η επέκταση των περιορισμών σε κεντρικές περιοχές της Θεσσαλονίκης, των Χανίων και ενδεχομένως στη Σαντορίνη, όπου λειτουργούν περίπου 3.000, 2.500 και 4.500 ακίνητα αντίστοιχα μέσω πλατφορμών βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Υπενθυμίζεται ότι από την 1η Ιανουαρίου 2025, σταμάτησε η έκδοση Αριθμού Μητρώου Ακινήτων (ΑΜΑ) σε περιοχές όπως Πλάκα, Κολωνάκι, Ιλίσια και Πετράλωνα, καθιστώντας απαγορευτική την προσθήκη νέων ακινήτων στις πλατφόρμες Airbnb.

Η κυβέρνηση βάζει στη ατζέντα την παράταση της απαγόρευσης νέων αδειών στις βραχυχρόνιες μισθώσεις τύπου Airbnb για ένα ακόμη έτος έως το τέλος του 2026.

Αντιδράσεις από τον κλάδο: «Δεν γνωρίζουμε πώς αξιολογείται η αποτελεσματικότητα του μέτρου»

H ανακοίνωση της παράτασης των περιορισμών δεν βρήκε θετική ανταπόκριση από τον κλάδο των διαχειριστών Airbnb. Εκπρόσωποι του Stama Greece (Σύνδεσμος Εταιρειών Βραχυχρόνιας Μίσθωσης) τονίζουν ότι δεν έχει παρουσιαστεί ξεκάθαρα πώς αποδεικνύεται η συμβολή του μέτρου στην αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης, ζητώντας πλήρη διαφάνεια, μεθοδολογία και συμμετοχή όλων των πλευρών στον διάλογο.

Όπως υποστηρίζουν, οι περιορισμοί απλώς μετακίνησαν τη ζήτηση σε όμορες περιοχές και δεν αποτελεί σαφές αν αυτό συνέβαλε πράγματι στην αύξηση της διαθεσιμότητας για μακροχρόνια μίσθωση.

Γιάννης Κέμμος/ flash.gr

Νέα φορολογικά βάρη στις Airbnb

Σημαντικές είναι και οι φορολογικές αλλαγές που επιβλήθηκαν στον κλάδο. Ειδικότερα:

ΦΠΑ 13% και τέλος παρεπιδημούντων για όσους (νομικά ή φυσικά πρόσωπα) διαθέτουν πάνω από 3 ακίνητα.

Aύξηση του τέλους ανθεκτικότητας: από 0,5-1,5 ευρώ ανά διανυκτέρευση, σε 2 ευρώ το χειμώνα και 8 ευρώ το καλοκαίρι.

Τα νέα μέτρα για το στεγαστικό: Ποιοι ωφελούνται

Η παράταση στο «πάγωμα» νέων αδειών για Airbnb αποτελεί ένα μόνο σκέλος της συνολικής στρατηγικής της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης.



Μεταξύ άλλων, από το 2026:

Εφαρμόζεται ενδιάμεσος φορολογικός συντελεστής 25% για ενοίκια μεταξύ 12.000 και 24.000 ευρώ, επηρεάζοντας πάνω από 160.000 ιδιοκτήτες.

Προβλέπεται κατάργηση ΕΝΦΙΑ για κύριες κατοικίες σε οικισμούς έως 1.500 κατοίκους – αρχικά με 50% μείωση από το 2026 και πλήρη απαλλαγή από το 2027.

Παράλληλα, ενισχύονται τα προγράμματα κοινωνικής κατοικίας, με διάθεση 2.000 κατοικιών σε ευάλωτες ομάδες, εκ των οποίων το 25% σε ένστολους. Τα ακίνητα θα προκύψουν από αξιοποίηση στρατοπέδων σε Μοσχάτο, Θεσσαλονίκη (Ζιάκα) και Πάτρα (Μανουσογιαννάκη).

Από τον Νοέμβριο, ενεργοποιείται η επιστροφή ενοικίου κύριας κατοικίας με ετήσιο κόστος 230 εκατ. ευρώ, ενώ θεσπίζεται φοροαπαλλαγή για όσους:

Μετατρέπουν ακίνητα από βραχυχρόνια σε μακροχρόνια μίσθωση,

Επαναφέρουν κενά διαμερίσματα στην αγορά.

Παρατείνεται επίσης έως το τέλος του 2026 η αναστολή ΦΠΑ στις νέες οικοδομές, ενώ διατηρούνται εκπτώσεις για δαπάνες αναβάθμισης κτιρίων.

