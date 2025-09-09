Πέτσας: Να ληφθούν πιο γενναία μέτρα για τα ακίνητα του Δημοσίου

Τη λήψη πιο γενναίων μέτρων ώστε να βγουν περισσότερα ακίνητα του Δημοσίου στην αγορά, ζήτησε από την κυβέρνηση ο Στέλιος Πέτσας.



Παρεμβαίνοντας στη συζήτηση του νομοσχεδίου της Δόμνας Μιχαηλίδου για την κοινωνική αντιπαροχή, το οποίο ψηφίζεται απόψε από την Ολομέλεια, ο βουλευτής και πρώην υπουργός της ΝΔ τόνισε την ανάγκη να ασκηθεί πίεση σε τράπεζες, servicers και funds ώστε να βγουν περισσότερα ακίνητα στην αγορά και έτσι να πέσουν οι τιμές. Όπως ανέφερε, δεδομένου ότι οι τράπεζες έχουν επανέλθει στην κερδοφορία, η κυβέρνηση μπορεί να υιοθετήσει πιο επιθετική στρατηγική.



Ειδικότερα, ο βουλευτής τόνισε πως το Σαββατοκύριακο έγινε ένα μεγάλο βήμα με την εξαγγελία του πρωθυπουργού για μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης στους ιδιοκτήτες που κρατούν τα σπίτια τους κλειστά, καθώς και του ενδιάμεσου φορολογικού συντελεστή.



Αναφερόμενος ωστόσο στο μεγάλο αριθμό των κλειστών ακινήτων του Δημοσίου, τόνισε πως «χρειάζονται πιο γενναία βήματα. Καλώ την υπουργό αλλά και όλους μας να βρούμε τρόπους ώστε να είμαστε πιο επιθετικοί και να αποκριθούμε ακόμα πιο γρήγορα στις απαιτήσεις των καιρών και να διαθέσουμε κλειστά ακίνητα του Δημοσίου προκειμένου να βγουν στην αγορά», όπως σημείωσε.



Ο ίδιος ζήτησε «να πιεστούν οι τράπεζες, οι servicers και τα funds γιατί κρατούν τα ακίνητα, προκειμένου να προχωρήσουν σε περισσότερες ρυθμίσεις, ώστε από τη μία μεριά να φύγει το ιδιωτικό χρέος από την θηλιά των νοικοκυριών και να ανασάνουν, και από την άλλη να μπορούν να διατεθούν αυτά τα ακίνητα που συνήθως είναι υποθήκη στην αγορά ακινήτων ώστε να πέσουν οι τιμές που αυτή τη στιγμή για πάρα πολύ μεγάλο πληθυσμό είναι πολύ υψηλές».