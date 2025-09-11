Συνάντηση Πιερρακάκη - ΠΟΜΙΔΑ: Ανάγκη για αύξηση κατοικιών που διατίθενται για μακροχρόνια μίσθωση

Η ανάγκη να αυξηθεί ο αριθμός των κατοικιών που διατίθενται για μακροχρόνια μίσθωση τέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης που είχε το απόγευμα της Πέμπτης (11/9) ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης και οι υφυπουργοί Θάνος Πετραλιάς και Γιώργος Κώτσηρας με το προεδρείο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΠΟΜΙΔΑ).

Παράλληλα, η πολιτική ηγεσία του ΥΠΟΙΚ παρουσίασε στους εκπροσώπους της Ομοσπονδίας το νέο πακέτο μέτρων που αφορά ιδιοκτήτες ακινήτων. Μεταξύ αυτών είναι:



Θέσπιση ενδιάμεσου φορολογικού συντελεστή 25%.

• Παράταση της μείωσης φόρου εισοδήματος για δαπάνες αναβάθμισης κτιρίων έως το 2026.

• Απαλλαγή από φόρο εισοδήματος για τρία έτη σε κενές κατοικίες που θα μισθωθούν μακροχρόνια, εφόσον ενοικιαστούν έως το τέλος του 2026.

• Παράταση έως το τέλος του 2026 της αναστολής ΦΠΑ στις νέες οικοδομές.

• Διατήρηση του περιορισμού νέων βραχυχρόνιων μισθώσεων το 2026 στα τρία δημοτικά διαμερίσματα της Αθήνας.

• Κατάργηση ΕΝΦΙΑ σε οικισμούς έως 1.500 κατοίκους: μείωση 50% το 2026 και πλήρης απαλλαγή από το 2027 (περίπου 1 εκατ. δικαιώματα σε 12.720 οικισμούς).

Κατά τη συζήτηση, που διήρκεσε περίπου μιάμιση ώρα, οι εκπρόσωποι της ΠΟΜΙΔΑ κατέθεσαν τις προτάσεις τους, τις οποίες το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών εξετάζει, καθώς - όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση του Υπουργείου - η ενίσχυση της προσφοράς κατοικιών αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν να επαναλάβουν σύντομα τη συνάντησή τους.



Την ΠΟΜΙΔΑ εκπροσώπησαν ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Στράτος Παραδιάς, οι αντιπρόεδροι Χαράλαμπος Τσουτρέλης, Διονύσης Χιόνης και Νάνσυ Παπαλεξανδρή, ο αντιπρόεδρος ΠΟΜΙΔΑ και πρόεδρος της Ένωσης Ιδιοκτητών Ακινήτων Θεσσαλονίκης Κώστας Χαϊδούτης, ο γενικός γραμματέας Τάσος Βάππας, η αναπληρώτρια γενική γραμματέας Βασιλική Παραδιά και ο γραμματέας Ενημέρωσης Μάνος Κρανίδης.