Διαμερίσματα σε πρώην στρατόπεδα - Που θα βρίσκονται οι πρώτες 2.000 κατοικίες

Μία από τις σημαντικές ανακοινώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη η κατά τα εγκαίνια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης αφορά την αξιοποίηση πρώην στρατοπέδων για την κατασκευή κατοικιών.



Η αρχή, όπως τόνισε, θα γίνει από δύο στρατόπεδα σε Θεσσαλονίκη και Πάτρα, όπου προβλέπεται να ανεγερθούν 2.000 διαμερίσματα. Από αυτά, το 25% θα παραχωρηθεί σε στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, ενώ το υπόλοιπο 75% θα διατεθεί σε πολίτες που δεν διαθέτουν πρώτη κατοικία.





Τα πρώτα στρατόπεδα που θα γίνουν κατοικίες

1. Στρατόπεδο «Καραϊσκάκη», Χαϊδάρι Αττικής

Σε έκταση περίπου 145 στρεμμάτων (2-3 γεωτεμάχια) προβλέπεται η ανέγερση 58 συγκροτημάτων, καθένα με 12 διαμερίσματα. Συνολικά θα κατασκευαστούν 696 κατοικίες.

2. Στρατόπεδο «Ζιάκα», Δήμος Κορδελιού-Ευόσμου, Θεσσαλονίκη

Σε έκταση περίπου 128 στρεμμάτων (1 γεωτεμάχιο) θα ανεγερθούν 50 συγκροτήματα των 12 διαμερισμάτων, που αντιστοιχούν σε 600 νέες κατοικίες.

3. Στρατόπεδο «Μανούσογιαννάκη», Πάτρα

Σε έκταση 150 στρεμμάτων (1 γεωτεμάχιο) προβλέπεται η κατασκευή 60 συγκροτημάτων των 12 διαμερισμάτων, δηλαδή συνολικά 720 κατοικίες.