Στρατιωτική θητεία: Εντός Σεπτεμβρίου η παρουσίαση του νομοσχεδίου στο υπουργικό συμβούλιο

Μέσα στον Σεπτέμβριο αναμένεται να γίνει στο υπουργικό συμβούλιο η παρουσίαση του νομοσχεδίου για τη νέα στρατιωτική θητεία.

Μιλώντας στο Forum του Οικονομικού Ταχυδρόμου στη Θεσσαλονίκη, ο Νίκος Δένδιας - μεταξύ άλλων - τόνισε ότι το νομοσχέδιο από πλευράς του υπουργείου Εθνικής Άμυνας είναι σχεδόν έτοιμο, προσθέτοντας ότι στόχος είναι να κατατεθεί στη Βουλή έως τον Νοέμβριο.



Παράλληλα, ο Νίκος Δένδιας μιλώντας για το ελληνικό εξοπλιστικό πρόγραμμα έκανε ειδική αναφορά στην απόκτηση των δύο ιταλικών φρεγατών Bergamini, με τον ίδιο να σημειώνει πως στόχος είναι η σχετική συμφωνία να υπογραφεί μέσα στις επόμενες 45 ημέρες.



«Μπορούμε να έχουμε πολύ καλή σχέση με τον Τραμπ»

Αναφερόμενος στις γεωπολιτικές εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή και τον ρόλο που διαδραματίζει η Τουρκία, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας χαρακτήρισε τη γειτονική χώρα ένα «σοβαρό γεωπολιτικό παράγοντα».

Ωστόσο, όπως χαρακτηριστικά υπογράμμισε, «αυτό δεν σημαίνει ότι θα αποστούμε από τις πάγιες εθνικές θέσεις». Παράλληλα, βάζοντας στον κάδρο και τον πρόεδρο των ΗΠΑ, ο Νίκος Δένδιας σημείωσε ότι «παρότι κάποιος πρέπει να είναι προσεκτικός στη σχέση Τραμπ - Ερντογάν, το παρελθόν διδάσκει ότι μπορούμε να έχουμε μία πολύ καλή συνεργασία με τον πρόεδρο Τραμπ».