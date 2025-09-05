Αύξηση στρατιωτικής θητείας - Τα στοιχεία δεν δικαιώνουν τους θιασώτες

Δεν ξέρω αν σας έχει συμβεί να πέσετε πάνω σε διαφωνία για τη διάρκεια της θητείας. Εμένα μου συνέβη κατά τη διάρκεια των διακοπών. Στη διπλανή ξαπλώστρα μια μεγάλη παρέα είχε ξεκινήσει μια έντονη συζήτηση με αφορμή ότι ο μεγαλύτερος εξ αυτών είχε υπηρετήσει 18 μήνες, κάπου εκεί πετάχτηκε ο φίλος του που έλεγε ότι υπηρέτησε 22 μήνες ως δόκιμος, και βέβαια όλο αυτό κατέληγε στο σημερινό 9μηνο και στο γιατί δεν αυξάνεται η διάρκεια στους 12 μήνες, όπως κατά καιρούς έχει ακουστεί. «Δεν θα πάθουν και τίποτα» άκουσα να λένε, συμφωνώντας όλοι ότι είναι ένας τρόπος να «δυναμώσουν» οι Ένοπλες Δυνάμεις.



Και η αλήθεια είναι πως αυτή είναι η γενική αντίληψη που υπάρχει.

Μου καρφώθηκε λοιπόν εμένα αυτή η συζήτηση και είπα να κάνω ένα τηλέφωνο σε απολύτως αρμόδιο πρόσωπο ώστε να μάθω τι γίνεται. Το ερώτημα ήταν απλό: Τι γίνεται με τη θητεία; Σκέφτεστε να την αυξήσετε στο 12μηνο; Και η απάντηση ήταν αποστομωτική με ένα «για ποιον λόγο;» να ακούγεται από την άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής.

Στη συνέχεια μου εξήγησαν πως μία αύξηση της θητείας κατά τρεις μήνες δεν θα προσέφερε απολύτως τίποτα. Μάλιστα, όπως μου είπαν, έχουν γίνει και σχετικές μελέτες οι οποίες έδειξαν ότι μια 12μηνη θητεία θα προσέφερε επιπλέον στο στράτευμα μόνο 3.000 φαντάρους ανά ΕΣΣΟ. Δηλαδή, αν υπολογίσουμε ότι το ενεργό στράτευμα ανέρχεται σε περίπου 70.000, ο αριθμός αυτός θα ανέβαινε στις 73.000.



Και κάπως έτσι, μέσα σε λίγα λεπτά, καταρρίφθηκε ο μύθος που η αλήθεια είναι ότι και εγώ τον πίστευα και ξεκίνησε η αγγαρεία του μαζέματος για την επιστροφή μου από την παραλία στο σπίτι.