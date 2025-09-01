Χιλιάδες στην «ουρά» για θητεία σε Ναυτικό και Αεροπορία

Με τη στρατιωτική θητεία στο μυαλό έκαναν διακοπές χιλιάδες στρατεύσιμοι και κάπου εκεί, ανάμεσα σε διασκέδαση και ξεκούραση, πολλοί είναι αυτοί που αποφάσισαν να καταταχθούν άρον - άρον.

Και ο λόγος, όπως μου είπαν, είναι απλός:

Το «παράθυρο» για μια «χαλαρή» θητεία σε Ναυτικό και Αεροπορία κλείνει στο τέλος του έτους. Πλέον, με το νομοσχέδιο που έρχεται το επόμενο διάστημα στη Βουλή, όλοι θα φοράνε το «χακί» του Στρατού Ξήρας. Και φαίνεται ότι οι σχετικές ανακοινώσεις Δένδια, στα μέσα Ιουλίου, έβαλαν πολλούς σε σκέψεις άμεσης κατάταξης ή διακοπής της αναβολής. Μάλιστα, τότε ο υπουργός είχε αναφέρει ότι στην «ουρά» για Ναυτικό και Αεροπορία βρίσκονταν πάνω από 30.000 στρατεύσιμοι.

Το τι συνέβη όμως αμέσως μετά τις δηλώσεις του υπουργού είναι εντυπωσιακό. Όπως έμαθα, ο αριθμός μέσα σε λίγες εβδομάδες εκτοξεύτηκε πάνω από τις 45.000!

Θα προλάβουν όλοι; Αυτός φαίνεται να είναι ο στόχος. Διαφορετικά και η «χακί» παραλλαγή μια χαρά είναι.