Χατζηδάκης: «Τα μέτρα της ΔΕΘ αποδομούν το αφήγημα της αντιπολίτευσης»

Στον ΣΚΑΪ μίλησε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης χαρτογραφώντας τα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το νέο πακέτο ανέρχεται στα 1,7 δισ. ευρώ, ενώ ήδη από τον Απρίλιο είχαν ανακοινωθεί μέτρα ύψους 1 δισ. ευρώ.

«Η κυβέρνηση δεν κρατάει τα λεφτά στο συρτάρι»

Ο κ. Χατζηδάκης τόνισε ότι καταρρέει το αφήγημα της αντιπολίτευσης πως η κυβέρνηση «κρατάει» χρήματα αντί να τα μοιράζει: «Δίνουμε έμφαση στην ανάπτυξη και στον περιορισμό της φοροδιαφυγής. Βρίσκουμε έσοδα χωρίς να αυξάνουμε φόρους – αντίθετα τους μειώνουμε. Αυτό είναι ένα μάθημα: χρειάζονται σοβαροί διαχειριστές και όχι πολιτικές σαπουνόφουσκες».

Προσωπική διαφορά: Τέλος σε δύο φάσεις

Για την προσωπική διαφορά στις συντάξεις, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης υπογράμμισε ότι θα καταργηθεί σταδιακά:

Μισό φέτος

Μισό το 2026

«Οι συνταξιούχοι αυτοί δεν έχουν δει αυξήσεις από το 2009-2010. Αυτό αλλάζει τώρα», δήλωσε.

ΕΝΦΙΑ: Ανάσα στην ύπαιθρο

Σημαντική ελάφρυνση προβλέπεται για χωριά έως 1.500 κατοίκους:

Το 2026, μείωση ΕΝΦΙΑ κατά 50%

Το 2027, οριστική κατάργηση για ακίνητα αξίας έως 400.000 ευρώ

«Είναι σαφές μήνυμα στήριξης της υπαίθρου», ανέφερε.

Στήριξη νέων και ακριτικών νησιών

Ο κ. Χατζηδάκης ανακοίνωσε και μείωση ΦΠΑ κατά 30% για τα ακριτικά νησιά με λιγότερους από 20.000 κατοίκους.

«Ήταν πάγιο αίτημα που ικανοποιείται και αφορά όλους τους φορολογικούς συντελεστές», σημείωσε.

Παρεμβάσεις για συνταξιούχους και οικογένειες

Πέρα από την προσωπική διαφορά, έρχεται:

Επίδομα 250 ευρώ για χαμηλοσυνταξιούχους

Μείωση φορολογικών συντελεστών για μισθωτούς, δημοσίους υπαλλήλους, συνταξιούχους και ελεύθερους επαγγελματίες

Η μείωση θα είναι μεγαλύτερη για οικογένειες με περισσότερα παιδιά, δίνοντας έμφαση στα χαμηλότερα εισοδήματα.

Αυξήσεις σε δημόσιο και ένστολους

Από τον Απρίλιο, οι δημόσιοι υπάλληλοι θα δουν αυξήσεις μέσω της ανόδου του κατώτατου μισθού.

Από τον Οκτώβριο, έρχονται σημαντικές αυξήσεις και για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.

Εθνικό Απολυτήριο και αλλαγές στις Πανελλαδικές

Για το εκπαιδευτικό σύστημα, ο κ. Χατζηδάκης ξεκαθάρισε: «Δεν καταργούνται απότομα οι Πανελλαδικές. Θέλουμε να μην είναι η Γ’ Λυκείου χρονιά άγχους και φροντιστηρίων. Η εισαγωγή θα εξαρτάται από τη συνολική πορεία στο Λύκειο».

Η μετάβαση θα διαρκέσει τέσσερα χρόνια και αφορά τα παιδιά που σήμερα είναι στη Β’ Γυμνασίου.

«Όχι επιστροφή σε επιτήρηση»

Κλείνοντας, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης υπογράμμισε: «Η Ελλάδα δανείζεται σήμερα με καλύτερους όρους από τη Γαλλία και την Ιταλία. Δεν θέλουμε να επιστρέψουμε σε επιτήρηση στο όνομα του λαϊκισμού. Οι παρεμβάσεις βασίζονται σε σοβαρή πολιτική, όχι σε γενναιοδωρία».