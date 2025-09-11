Διπλή αύξηση στους μισθούς των δημόσιων υπαλλήλων από το 2026 - Παραδείγματα

Μπροστά σε ένα διπλό «πακέτο» παρεμβάσεων θα βρεθούν από το νέο έτος περίπου 750.000 δημόσιοι υπάλληλοι, καθώς οι αποδοχές τους θα ενισχυθούν τόσο από το νέο μισθολόγιο όσο και από τη μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, από τον Ιανουάριο του 2026 περισσότεροι από 400.000 υπάλληλοι θα διαπιστώσουν μείωση φόρου, με το όφελος να διαφοροποιείται ανάλογα με το εισόδημα και τον αριθμό των παιδιών.

Οι πολύτεκνοι αναμένεται να βγουν πιο κερδισμένοι, καθώς το νέο σύστημα φορολογίας ενσωματώνει υψηλότερες εκπτώσεις ανά τέκνο.

Παραδείγματα ελαφρύνσεων

- Εκπαιδευτικός με εισόδημα 12.000 ευρώ και ένα παιδί: όφελος 40 ευρώ ετησίως.

- Υπάλληλος με εισόδημα 14.000 ευρώ: κέρδος 160 ευρώ με ένα παιδί και έως 480 ευρώ με τρία παιδιά.

- Γιατροί του ΕΣΥ και δικαστικοί λειτουργοί με υψηλά εισοδήματα: ετήσια ελάφρυνση που μπορεί να ξεπεράσει τις 3.000 – 4.000 ευρώ, εφόσον πρόκειται για πολύτεκνους.

- Διευθυντής με ετήσιο εισόδημα 21.000 ευρώ: μείωση φόρου 440 ευρώ με ένα παιδί και σχεδόν 2.000 ευρώ με τέσσερα παιδιά.

Οι μειώσεις θα φανούν άμεσα, στην πρώτη μισθοδοσία του 2026, μέσω της μικρότερης παρακράτησης φόρου.

Το νέο μισθολόγιο

Παράλληλα, το Δημόσιο διαθέτει περίπου 600 εκατ. ευρώ για αυξήσεις αποδοχών, που θα ξεκινήσουν τον Απρίλιο του 2026. Η βασική παρέμβαση θα είναι οριζόντια και θα συνδεθεί με την πορεία του κατώτατου μισθού στον ιδιωτικό τομέα.

Καθώς ο κατώτατος μισθός αναμένεται να αυξηθεί από τα 880 ευρώ σήμερα σταδιακά στα 950 ευρώ έως το 2027, οι δημόσιοι υπάλληλοι θα λάβουν από τον Απρίλιο του 2026 μια πρόσθετη μηνιαία ενίσχυση 35 – 40 ευρώ. Η προσαρμογή αυτή θα αποτελέσει «σταθερή βάση» βελτίωσης των αποδοχών για το σύνολο του προσωπικού.

Ο συνδυασμός φορολογικών ελαφρύνσεων και μισθολογικών αυξήσεων σημαίνει ότι οι περισσότεροι εργαζόμενοι στο Δημόσιο θα δουν ουσιαστική βελτίωση του διαθέσιμου εισοδήματός τους.

Για όσους βρίσκονται στη μεσαία εισοδηματική κλίμακα, το όφελος μπορεί να φτάσει ή και να ξεπεράσει έναν μισθό ετησίως, ενώ για τις οικογένειες με πολλά παιδιά, τα καθαρά κέρδη θα είναι ακόμη μεγαλύτερα.