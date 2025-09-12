Φόροι: Τι αλλάζει για μεσαία τάξη και οικογένειες με παιδιά - Οι 83 μειώσεις από το 2019

Η κυβέρνηση ανακοίνωσε μία νέα δέσμη μέτρων με στόχο την ενίσχυση του εισοδήματος και τη μείωση των φορολογικών βαρών για το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού. Οι παρεμβάσεις, που αναμένεται να εφαρμοστούν από το 2026, εστιάζουν κυρίως στη μεσαία τάξη, στις οικογένειες με παιδιά και στους νέους.

Σύμφωνα με τον πίνακα των μειώσεων φόρων και εισφορών που δημοσιεύτηκε, οι κυριότερες αλλαγές περιλαμβάνουν:

Αναμόρφωση Φορολογικής Κλίμακας: Εφαρμογή νέας κλίμακας για τους μισθωτούς, συνταξιούχους, αγρότες και ελεύθερους επαγγελματίες, με έμφαση στα νοικοκυριά με παιδιά.

Εφαρμογή νέας κλίμακας για τους μισθωτούς, συνταξιούχους, αγρότες και ελεύθερους επαγγελματίες, με έμφαση στα νοικοκυριά με παιδιά. Κατάργηση ΕΝΦΙΑ: Ο ΕΝΦΙΑ καταργείται σταδιακά για τις κύριες κατοικίες σε οικισμούς με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους . Η μείωση ξεκινάει με 50% το 2026 και φτάνει στο 100% το 2027.

Ο ΕΝΦΙΑ καταργείται σταδιακά για τις κύριες κατοικίες σε οικισμούς με πληθυσμό έως . Η μείωση ξεκινάει με 50% το 2026 και φτάνει στο 100% το 2027. Αναπροσαρμογή Τεκμηρίων: Εξορθολογίζεται το σύστημα των τεκμηρίων διαβίωσης.

Εξορθολογίζεται το σύστημα των τεκμηρίων διαβίωσης. Μείωση ΦΠΑ: Μόνιμη μείωση ΦΠΑ κατά 30% στα νησιά του Βορείου Αιγαίου, του Νομού Έβρου και των Δωδεκανήσων με πληθυσμό έως 20.000 κατοίκους.

Αναλυτικά οι 83 μειώσεις φόρων και εισφορών, οι 25 αφορούν έμμεση φορολογία. Ανάμεσά τους είναι η μείωση του συντελεστή ΦΠΑ στις αστικές, προαστιακές και χερσαίες σιδηροδρομικές μεταφορές (στο 13% από 24%), η μείωση του ΦΠΑ στα είδη βρεφικής ηλικίας (13% από 24%), αναστολή καταβολής ΦΠΑ στις νέες οικοδομές:

Άλλες σημαντικές παρεμβάσεις

Πέρα από τις κύριες αλλαγές, η κυβέρνηση προχωρά και σε άλλες παρεμβάσεις, όπως:

Επίδομα Βιβλιοθήκης: Θεσπίζεται αφορολόγητο επίδομα βιβλιοθήκης για τα μέλη ΔΕΠ και τους ερευνητές.

Θεσπίζεται αφορολόγητο επίδομα βιβλιοθήκης για τα μέλη ΔΕΠ και τους ερευνητές. Απαλλαγή Φόρου: Απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος οι τόκοι των καταθέσεων, κάτι που αναμένεται να ενισχύσει την αποταμίευση.

Επιπλέον, ορισμένες μειώσεις ΦΠΑ που είχαν εφαρμοστεί στο παρελθόν, όπως στα είδη βρεφικής ηλικίας και στα κράνη (από 24% σε 13%), στα γυμναστήρια και τις σχολές χορού, καθώς και στα λιπάσματα και τις ζωοτροφές, παραμένουν σε ισχύ, ενισχύοντας έτσι επιμέρους κλάδους της οικονομίας και ευνοώντας την αγορά.

Αυτές οι αλλαγές αποτελούν συνέχεια της φορολογικής πολιτικής που εφαρμόζεται από το 2019 και στοχεύουν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, στην ανακούφιση των νοικοκυριών και στη δημιουργία ενός πιο δίκαιου φορολογικού συστήματος.