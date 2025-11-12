Μητσοτάκης στο TikTok για φοροελαφρύνσεις: «Οι νέοι δεν στηρίζονται με μεγάλα λόγια αλλά με πράξεις»

Ανάρτηση σχετικά με τα μέτρα που ανακοινώθηκαν αρχικά στη ΔΕΘ και ψηφίστηκαν στη Βουλή την Παρασκευή (7/11), σχετικά με τις φοροελαφρύνσεις στους νέους, έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Συγκεκριμένα, ο πρωθυπουργός ξεκίνησε το βίντεο αναφέροντας: «Μετά τη ΔΕΘ είχαμε ρωτήσει νέες και νέους αν είχαν ενημερωθεί για τα φορολογικά μέτρα τα οποία είχαμε ανακοινώσει. Για να δούμε τι απάντησαν».

Αφότου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρακολούθησε απαντήσεις που έδωσαν νέα παιδιά συνέχισε λέγοντας: «Μάλλον οι νέοι με τους οποίους μιλήσαμε δεν είχαν πολύ καλή ενημέρωση για αυτά τα οποία τους αφορούν. Την Παρασκευή τα μέτρα της ΔΕΘ ψηφίστηκαν στη Βουλή. Πάμε να τα δούμε μαζί απλά και κατανοητά. Αυτά που αφορούν τους νέους. Ένα από τα πιο σημαντικά μέτρα που ψηφίσαμε είναι ο μηδενισμός. Επαναλαμβάνω ο μηδενισμός του φόρου εισοδήματος στους νέους έως 25 ετών με εισόδημα έως 20.000 ευρώ. Να δώσω δυο παραδείγματα για να γίνει ακόμα πιο ξεκάθαρο», επισημαίνει, χαρακτηριστικά.

«Ο καθαρός μισθός θα αυξηθεί 91 ευρώ καθαρά τον μήνα»

Συνεχίζοντας, εξηγεί ότι «ένας νέος με 980 ευρώ καθαρό εισόδημα τον μήνα θα έχει πλέον μηδενικό φόρο. Επαναλαμβάνω μηδενικό. Αυτό σημαίνει ότι από τον Ιανουάριο ο καθαρός μισθός του θα αυξηθεί κατά 91 ευρώ και από τα 980 ευρώ θα πάει στα 1.071 ευρώ καθαρά. Δηλαδή σε ετήσια βάση το όφελός του θα είναι σχεδόν 1.300 ευρώ. Πάνω από έναν επιπλέον μισθό τον χρόνο. Αντίστοιχα νέος ελεύθερος επαγγελματίας 25 ετών με ετήσιο καθαρό εισόδημα 13.000 ευρώ και αυτός θα έχει μηδενικό φόρο, βάζοντας στην τσέπη του επιπλέον 2.000 ευρώ ετησίως».

Κλείνοντας, ο πρωθυπουργός υπογραμμίζει: «Οι νέοι δεν στηρίζονται με μεγάλα λόγια αλλά με πράξεις. Γιατί σας θέλουμε πρωταγωνιστές σε μια Ελλάδα που αλλάζει».