Μητσοτάκης από Ελευσίνα: Η χώρα ισχυροποιείται-Πρώτη μας υποχρέωση να σκύψουμε πάνω από την ακρίβεια

Η γεωπολιτική θέση της Ελλάδας αναβαθμίζεται διαρκώς και η χώρα ισχυροποιείται, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε ομιλία του σε πολίτες στην Ελευσίνα, λίγη ώρα μετά την παρουσία του στην εκδήλωση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για την παραλαβή τριών αεροσκαφών Diamond DA62 MPP του Πυροσβεστικού Σώματος, στο αεροδρόμιο Μεγάρων.

ΦΩΤΟ: ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ/EUROKINISSI

«Πρώτη μας υποχρέωση να σκύψουμε πάνω από την ακρίβεια και να στηρίξουμε το διαθέσιμο εισόδημα», υπογράμμισε ο πρωθυπουργός και επισήμανε ότι από τις αρχές Ιανουαρίου οι πολίτες θα δουν αυξήσεις στους πραγματικούς τους μισθούς μέσα από τη μείωση της άμεσης φορολογίας.

ΦΩΤΟ: ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ/EUROKINISSI

Παράλληλα, εξήγγειλε έργα για την ευρύτερη περιοχή όπως τη μεταφορά του λιμανιού της Ελευσίνας, τον τριπλό κόμβο στον Σκαραμαγκά και την αναβάθμιση του σπουδαίου αρχαιολογικού χώρου.

«Σκύβουμε πάνω στις τοπικές ιδιαιτερότητες κάθε γωνιάς της Ελλάδας για να κάνουμε τις ζωές σας καλύτερες», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε άλλο σημείο της ομιλίας του.