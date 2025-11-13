Μητσοτάκης για τα νέα αεροσκάφη του ΠΣ: «Η μεγαλύτερη επένδυση στην ανθεκτικότητα της πατρίδας μας»

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης πραγματοποίησε ομιλία σήμερα, Πέμπτη 13/11, στην εκδήλωση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για την παραλαβή τριών αεροσκαφών Diamond DA62 MPP του Πυροσβεστικού Σώματος (ΠΣ), που λαμβάνει χώρα στο αεροδρόμιο Μεγάρων.

Πρόκειται για υπερσύγχρονα πυροσβεστικά εναέρια μέσα τα οποία θα επιχειρούν ως εναέρια κέντρα επιχειρήσεων, επιτηρήσεως και καταγραφής δεδομένων με χρήση ηλεκτροπτικών συστημάτων και δορυφορικές επικοινωνίες.

«Με πολύ μεγάλη χαρά υποδεχόμαστε σήμερα τα πρώτα ιδιόκτητα αεροσκάφη στην ιστορία του Πυροσβεστικού Σώματος», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στην εκδήλωση. Τόνισε ότι πρόκειται για μία συμβολική στιγμή καθώς αυτή η τελετή σηματοδοτεί το πρώτο βήμα εφαρμογής και υλοποίησης του πιο φιλόδοξου προγράμματος αναβάθμισης των εναερίων μέσων Πολιτικής Προστασίας στην ιστορία της πατρίδας μας.



Αναφέρθηκε στο πρόγραμμα ΑΙΓΙΣ που όπως είπε σχεδιάστηκε με πολύ προσοχή από το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και είναι πράγματι ένα εξαιρετικά φιλόδοξο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται κι από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης.

Ταυτόχρονα, όπως είπε, συνιστά τη μεγαλύτερη επένδυση στην ανθεκτικότητα της πατρίδας μας στην ιστορία της. Επεσήμανε ότι είναι και μία επένδυση απολύτως απαραίτητη αν λάβουμε υπόψιν τις κρίσεις που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε και όσο η μάχη με την κλιματική αλλαγή γίνεται πιο δύσκολη τόσο πρέπει και εμείς να αναβαθμίζουμε τα μέσα που έχουμε και θέτουμε στη διάθεση των ανθρώπινων πόρων προκειμένου να επιτελέσουν τη δική τους αποστολή.



Δήλωσε εντυπωσιασμένος από τις επιχειρησιακές δυνατότητες των νέων αεροσκαφών που παρελήφθησαν σήμερα, λέγοντας ότι συνιστούν όχι απλά μια ποιοτική αλλαγή αλλά ένα ποιοτικό άλμα σε σχέση με τις δυνατότητες των προηγούμενων ιπτάμενων μέσων που είχαμε στη διάθεσή μας.

Χαμηλότερο το κόστος πτήσης

Τόνισε επίσης ότι το κόστος πτήσης είναι πολύ χαμηλότερο σε σχέση με τα μέσα που είχαμε μέχρι σήμερα καθώς και ότι η εσωτερική και εξωτερική ασφάλεια αντιμετωπίζεται πια μέσα από ένα ενιαίο δόγμα. «Αυτό σημαίνει ότι αν κριθεί πως τα μέσα αυτά πρέπει να χρησιμοποιηθούν και για άλλες αποστολές όπως η επιτήρηση των συνόρων αυτό θα γίνει, κάτι που πολλαπλασιάζει συνολικά την ισχύ της πατρίδας μας», τόνισε.



Ο πρωθυπουργός είπε ότι τα αεροπλάνα που παραλαμβάνονται σήμερα είναι το πρώτο βήμα, θα ακολουθήσουν και σύγχρονα ιδιόκτητα ελικόπτερα κατάσβεσης (τα δύο πρώτα θα παραληφθούν το καλοκαίρι του 2026) και το πλέον εμβληματικό έργο που πραγματοποιείται αυτή τη στιγμή, όπως τόνισε, είναι η δραστική ανανέωση του στόλου των πυροσβεστικών αεροσκαφών, η αναβάθμιση των παλιών Canadair αλλά κυρίως η απόκτηση 5+2, επτά συνολικά καινούργιων Canadair 515.

Τόνισε ότι το πρώτο νέο Canadair 515 το οποίο θα κατασκευαστεί -με τον κωδικό GreeceOne-, θα παραδοθεί στην Πολεμική μας Αεροπορία το 2028 με επιχειρησιακές δυνατότητες σημαντικά αναβαθμισμένες συμπεριλαμβανομένης και της δυνατότητας να επιχειρεί το βράδυ που αλλάζει τη δυνατότητα την οποία έχουμε να μπορούμε να σβήνουμε φωτιές καθ' όλη τη διάρκεια του 24ώρου.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από την εκδήλωση: