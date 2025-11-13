«Πολυεργαλεία ασφάλειας και συντονισμού»: Τα χαρακτηριστικά των 3 νέων αεροσκαφών της Πυροσβεστικής

Τα πρώτα τρία υπερσύγχρονα (ιδιόκτητα) αεροσκάφη που προμηθεύεται η χώρα μας στο πλαίσιο του προγράμματος «Αιγίς» παρέλαβε το Πυροσβεστικό Σώμα, σήμερα Πέμπτη 13/11, κατά τη διάρκεια ειδικής τελετής στο αεροδρόμιο των Μεγάρων παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Πρόκειται για αεροσκάφη επιτήρησης τύπου Diamond DA62 MPP, που αποτελούν μια επιχειρησιακή αναβάθμιση της Πολιτικής Προστασίας. Τα συγκεκριμένα αεροσκάφη θεωρούνται πολυεργαλεία ασφάλειας και συντονισμού, που μπορούν να υπηρετήσουν διαφορετικές αποστολές με τον ίδιο σκοπό, στην ουσία την προστασία της ζωής, του περιβάλλοντος και των περιουσιών, όπως τόνισε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Κεφαλογιάννης.

Θα αξιοποιούνται για επιτήρηση δασών και πρόληψη πυρκαγιών, για παρακολούθηση πλημμυρικών ή σεισμικών φαινομένων, για έρευνα και διάσωση, για εκτίμηση ζημιών και συντονισμό επιχειρήσεων στις φυσικές καταστροφές και όταν το απαιτούν οι συνθήκες, για ενίσχυση της επιτήρησης των συνόρων ή την υποστήριξη αποστολών των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας, πρόσθεσε ο Γιάννης Κεφαλογιάννης.

Τα τρία υπερσύγχρονα αεροσκάφη που παρέλαβε το Πυροσβεστικό Σώμα pic.twitter.com/fMtJgIUv7L — Flash.gr (@flashgrofficial) November 13, 2025

Τα DA62 MPP είναι εξοπλισμένα με ηλεκτροπτικά συστήματα τελευταίας τεχνολογίας και διαθέτουν οπτικούς, θερμικούς και υπέρυθρους αισθητήρες, καθιστώντας τα πλήρως επιχειρησιακά Εναέρια Κέντρα Επιχειρήσεων, Παρακολούθησης και Καταγραφής δεδομένων ISR (Intelligence, Surveillance, Reconnaissance).

Χάρη στις δυνατότητές τους, τα αεροσκάφη μπορούν να συνδράμουν σε αποστολές επιτήρησης δασικών εκτάσεων, ελέγχου συνόρων, καθώς και σε επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, παρέχοντας πραγματική εικόνα σε πραγματικό χρόνο (real time) στα κέντρα επιχειρήσεων του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας.

Τα χαρακτηριστικά τους

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στον ιστότοπο της εταιρείας που τα κατασκευάζει, πρόκειται για έναν συνδυασμό του χαμηλότερου λειτουργικού κόστους με τον απλό χειρισμό του αεροσκάφους και την πολύ χαμηλή στάθμη θορύβου.

Τα χαρακτηριστικά με μια ματιά:

Υψηλό ωφέλιμο φορτίο και ευρύχωρη άτρακτος.

Τεχνολογία σύνθετων υλικών δοκιμασμένη στο πεδίο: χωρίς διάβρωση, απεριόριστη διάρκεια ζωής.

Ηλεκτρονικά συστήματα τελευταίας τεχνολογίας (πρότυπο αεροσκάφους): Γυάλινο πιλοτήριο Garmin G1000 NXi, πλήρως ενσωματωμένος αυτόματος πιλότος GFC700.

Λειτουργία με έναν μοχλό (EECU).

Εξαιρετική εμβέλεια και αντοχή: έως και 10 ώρες συνεχόμενες αποστολές.

Τεχνολογία βαρέων καυσίμων: Austro Engine AE330 180hp, παγκόσμια λειτουργικότητα.

Χαμηλός θόρυβος & υπέρυθρη υπογραφή (σύστημα εξάτμισης στο πάνω μέρος).

Ματ γκρι φινίρισμα: μείωση των αντανακλάσεων και της παρατηρησιμότητας.

Η ευρύχωρη άτρακτος παρέχει μια εργονομικά βελτιστοποιημένη καμπίνα για δύο πιλότους, θέση χειριστή και άφθονο χώρο καμπίνας για τον εξοπλισμό και τον εξοπλισμό της αποστολής. Ο σταθμός χειριστή είναι εργονομικά σχεδιασμένος, προσαρμοσμένος στις ανάγκες του χειριστή και αρθρωτός για έναν ή δύο χειριστές. Ο εξοπλισμός αποστολής μπορεί να τοποθετηθεί στο χώρο αποσκευών μέσω σκληρών σημείων ή/και μιας σχάρας εξοπλισμού.

Οι αποστολές

Τα αεροσκάφη DA62 MPP είναι κατάλληλα για: