Φωτιά σε βιομηχανική περιοχή της Πάτρας - Ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής στο σημείο

Update: 22:49

Φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη σε βιομηχανικό χώρο, στην περιοχή Δεμένικα της Πάτρας.

Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, που αποτελούνται από 24 πυροσβέστες με οκτώ οχήματα, καθώς και ένα βραχιονοφόρο όχημα.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις προσπαθούν να περιορίσουν τις φλόγες, ώστε να θέσουν υπό έλεγχο την φωτιά και παράλληλα να μην επεκταθεί σε γειτονικές επιχειρήσεις.

