Ελλάδα Φωτιά Πυροσβεστική Πάτρα

Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά σε βιομηχανικό χώρο στα Δεμένικα της Πάτρας

Για τα αίτια εκδήλωσης της φωτιάς, ξεκινά έρευνες το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής.

Φωτο αρχείου: INTIME NEWS
Συντακτική Ομάδα Flash.gr avatar
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Υπό μερικό έλεγχο έχει τεθεί, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά που εκδηλώθηκε τις βραδινές ώρες της Πέμπτης, σε βιομηχανικό χώρο, στην περιοχή Δεμένικα, της Πάτρας.

Επί τόπου εξακολουθούν να επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, προκειμένου να θέσουν υπό πλήρη έλεγχο την φωτιά.

Όσον αφορά στα αίτια εκδήλωσης της φωτιάς, αναμένεται να ξεκινήσει έρευνες το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής.

Ελλάδα Φωτιά Πυροσβεστική Πάτρα

