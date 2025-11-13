Τέσσερα σκάφη βυθίστηκαν από τη μεγάλη φωτιά στη Μαρίνα Ζέας - Έλεγχος για θαλάσσια ρύπανση

Σε πλήρη κινητοποίηση βρίσκονται οι Αρχές, καθώς προχωρούν οι έρευνες σχετικά με την πυρκαγιά που ξέσπασε σε σκάφος που ήταν ελλιμενισμένο στη Μαρίνα Ζέας τα ξημερώματα της Πέμπτης (13/11).

Σημειώνεται, πως η φωτιά επεκτάθηκε με μεγάλη ταχύτητα σε παρακείμενα σκάφη ενώ σύμφωνα με ενημέρωση από το Λιμενικό Σώμα, η πυρκαγιά κατέστρεψε ολοσχερώς το αρχικό σκάφος και προκάλεσε την σταδιακή βύθιση τεσσάρων συνολικά σκαφών, λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και της δομικής αστάθειας που προκλήθηκε από τις φλόγες.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, ενώ ειδικό κλιμάκιο της Πυροσβεστικής διερευνά τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στο ξέσπασμα της πυρκαγιάς.

Πάντως, σύμφωνα με όσα υποστήριξε ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμηγών, Γιώργος Βάλλης «πιθανότατα η φωτιά να εκδηλώθηκε λόγω κάποιου βραχυκυκλώματος» ενώ έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο εμπρησμού καθώς δεν προκύπτει από τα όσα έχουν γίνει γνωστά.

Αντιμετωπίζεται ως ρυπογόνο το συμβάν

Την ίδια, οι Λιμενικές Αρχές έχουν αποκλείσει την περιοχή μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών απορρύπανσης και ανέλκυσης των βυθισμένων σκαφών. Επιπλέον, κυκλοφορούν στην περιοχή αντιρρυπαντικά πλοία και έχουν τοποθετηθεί πλωτά αντιρρυπαντικά φράγματα.

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες δεν έχουν πραγματοποιηθεί ακόμα μετρήσεις και ακριβή νούμερα για ρύπους και χημικά. Ωστόσο, αναφέρεται πως οι Αρχές αντιμετωπίζουν το περιστατικό ως «δυνητικά ρυπογόνο».