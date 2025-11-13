Φωτιά στην Μαρίνα Ζέας στον Πειραιά, βυθίστηκαν τρία σκάφη - εικόνες, βίντεο

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική τα ξημερώματα της Πέμπτης (13/11) μετά από φωτιά που εκδηλώθηκε σε σκάφη στην Μαρίνα Ζέας, στον Πειραιά.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά μέχρι τώρα, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε αρχικά σε σκάφος που ήταν ελλιμενισμένο στη Μαρίνα Ζέας.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή, η φωτιά επεκτάθηκε γρήγορα σε παρακείμενα σκάφη, με αποτέλεσμα να σημειωθεί βύθιση τριών εξ αυτών.





Στο σημείο έσπευσαν 20 πυροσβέστες. Η φωτιά παραμένει σε εξέλιξη σε ένα από τα σκάφη ενώ στο σημείο του συμβάντος βρίσκονται στελέχη του Λιμενικού και επιχειρούν πυροσβεστικό πλοιάριο με ρυμουλκό, καθώς και οκτώ οχήματα του Πυροσβεστικού Σώματος.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν προσδιοριστεί τα αίτια που προκάλεσαν τη φωτιά.