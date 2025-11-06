Φωτιά σε διαμέρισμα στον Νέο Κόσμο - Εικόνες, βίντεο
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά φαίνεται να ξεκίνησε από την κουζίνα του διαμερίσματος.
Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική μετά από φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα στον Νέο Κόσμο.
Υπάρχουν αναφορές ότι ακούστηκε ένας δυνατός ήχος που έμοιαζε με έκρηξη και ότι η φωτιά ξεκίνησε από την κουζίνα του διαμερίσματος.
Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής ενώ κατέφθασε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
Η Ελληνική Αστυνομία, για λόγους ασφαλείας, έχει κλείσει το τμήμα της οδού όπου σημειώθηκε το περιστατικό.
Κατά την επιχείρηση της Πυροσβεστικής, απεγκλωβίστηκε μία ηλικιωμένη γυναίκα, καλά στην υγεία της. Όπως φαίνεται στις φωτογραφίες του flash.gr, η γυναίκα, αν και σε κατάσταση σοκ, δείχνει να είναι καλά στην υγεία της, με τους πυροσβέστες να την έχουν μεταφέρει εκτός σπιτιού και να της έχουν προσφέρει μια ισοθερμική κουβέρτα έκτακτης ανάγκης.