Φωτιά σε διαμέρισμα στον Νέο Κόσμο - Εικόνες, βίντεο

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική μετά από φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα στον Νέο Κόσμο.

Υπάρχουν αναφορές ότι ακούστηκε ένας δυνατός ήχος που έμοιαζε με έκρηξη και ότι η φωτιά ξεκίνησε από την κουζίνα του διαμερίσματος.

Φωτο: Flash.gr/Γιάννης Κέμμος

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής ενώ κατέφθασε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Η Ελληνική Αστυνομία, για λόγους ασφαλείας, έχει κλείσει το τμήμα της οδού όπου σημειώθηκε το περιστατικό.

Φωτο: Flash.gr/Γιάννης Κέμμος

Κατά την επιχείρηση της Πυροσβεστικής, απεγκλωβίστηκε μία ηλικιωμένη γυναίκα, καλά στην υγεία της. Όπως φαίνεται στις φωτογραφίες του flash.gr, η γυναίκα, αν και σε κατάσταση σοκ, δείχνει να είναι καλά στην υγεία της, με τους πυροσβέστες να την έχουν μεταφέρει εκτός σπιτιού και να της έχουν προσφέρει μια ισοθερμική κουβέρτα έκτακτης ανάγκης.