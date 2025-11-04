Συνέβη κι αυτό: Πήρε φωτιά η Πυροσβεστική στο Μέτσοβο - «Ξέφυγε» το αναμμένο τζάκι

Ένα σίγουρα ασυνήθιστο περιστατικό σημειώθηκε στο Μέτσοβο σήμερα Τρίτη (4/11), καθώς το κτίριο που στεγάζεται η Πυροσβεστική πήρε φωτιά!

Μάλιστα, τα πυροσβεστικά οχήματα κλήθηκαν να σπεύσουν για να σβήσουν τη φωτιά στο... «σπίτι» τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες του epiruspost.gr, η φωτιά προκλήθηκε από τζάκι που είχε ανάψει στο κτίριο και παρά την άμεση επέμβαση, προξένησε ζημιές στο ταβάνι και τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις του κτιρίου.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, κλιμάκιο της Πυροσβεστικής μεταβαίνει από τα Ιωάννινα στο Μέτσοβο προκειμένου να διαπιστώσει το μέγεθος των ζημιών και να προβεί στις απαραίτητες εργασίες για την αποκατάσταση της λειτουργικότητας του κτιρίου.