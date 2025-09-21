Φωτιά τώρα στη Μαγνησία – Επιχειρούν πέντε εναέρια μέσα
Κινητοποιήθηκαν άμεσα 33 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ και 12 οχήματα.
Update: 18:59
Φωτιά ξέσπασε στη Μαγνησία στη θέση Άγιος Ονούφριος λίγο πριν τις 6:30 το απόγευμα της Κυριακής 21 Σεπτεμβρίου.
Όπως ανακοινώθηκε από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, στη μάχη με τη φωτιά στην περιοχή του Αγίου Ονουφρίου στη Μαγνησία σε δασική έκταση συμμετέχουν τόσο επίγειες όσο και εναέριες δυνάμεις.
Συγκεκριμένα, κινητοποιήθηκαν 33 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ, 12 οχήματα.
Ρίψεις νερού πραγματοποιούν 2 ελικόπτερα και 3 αεροσκάφη.
Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.