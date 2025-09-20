«Αποκαΐδια» άφησε πίσω η μεγάλη φωτιά στο Μενίδι - Καταστράφηκαν τρεις επιχειρήσεις

Βελτιωμένη είναι η εικόνα της μεγάλης φωτιάς που ξέσπασε σε υπαίθριο χώρο επιχείρησης ξυλείας στο Μενίδι, το απόγευμα της Παρασκευής (19/9).

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, 14 ώρες μετά την έναρξή της, η φωτιά είναι οριοθετημένη στο εσωτερικό της αποθήκης του εργοστασίου, με τους πυροσβέστες μετά την ολονύχτια μάχη με τις φλόγες να εξακολουθούν να βρίσκονται στο σημείο και να προσπαθούν να θέσουν υπό έλεγχο και τις τελευταίες εστίες που ξεπηδούν ακόμα.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε γύρω στις 17.16 αρχικά σε υπαίθριο χώρο επιχείρησης ξυλείας, επεκτάθηκε σε παρακείμενο εργοστάσιο με παλέτες και πέρασε και στο απέναντι οικοδομικό τετράγωνο που υπάρχει εργοστάσιο με υποδήματα, το οποίο έχει υποστεί εκτεταμένες υλικές ζημιές.

Το εργοστάσιο με τις παλέτες έχει καταστραφεί ολοσχερώς.

Δύσκολη η επιχείρηση κατάσβεσης

Στο έργο της κατάσβεσης πήραν μέρος συνολικά 50 πυροσβέστες με 21 οχήματα, ενώ συνέδραμαν και υδροφόρες των δήμων και της περιφέρειας. Μέχρι το τελευταίο φως της ημέρας επιχείρησαν 4 ελικόπτερα μέσα στον αστικό ιστό και σε κοντινή απόσταση από την εθνική οδό Αθηνών - Λαμίας, προκειμένου οι φλόγες να μην επεκταθούν και προς το δάσος.

Η επιχείρηση ήταν ιδιαίτερα δύσκολη λόγω των ισχυρών ανέμων που έπνεαν μέχρι αργά το βράδυ στην περιοχή.

Σημειώνεται ότι μήνυμα μέσω του 112 εστάλη στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής το απόγευμα της Παρασκευής προειδοποιώντας τους για την αποπνικτική ατμόσφαιρα που επικρατούσε με τους επικίνδυνους καπνούς και καλώντας τους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους κλείνοντας πόρτες και παράθυρα.

Επίσης, η αστυνομία προχώρησε σε διακοπή της κυκλοφορίας στην οδό Τατοΐου από το ύψος της συμβολής της με την οδό Κύμης έως την οδό Δεκελείας.