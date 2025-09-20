Breaking news icon BREAKING
Ελλάδα Φωτιά εργοστάσια Πυροσβεστική Θεσσαλονίκη Local News

Μαίνεται η φωτιά σε εργοστάσιο στη Θεσσαλονίκη - Τραυματίστηκε ένας υπάλληλος

Η πυρκαγιά καίει σε υπόγειο επιχείρησης επισκευής πολυεστερικών σκαφών.

Φωτό: thestival.gr
Συντακτική Ομάδα Flash.gr avatar
Συντακτική Ομάδα Flash.gr
Update: 12:59

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η κατάσβεση της φωτιάς που ξέσπασε το πρωί του Σαββάτου (20/9) σε επιχείρηση με σκάφη στην περιοχή Κάτω Σχολάρι στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά εκδηλώθηκε κάτω από άγνωστες συνθήκες στον υπόγειο χώρο της επιχείρησης. Στον πρώτο όροφο του ίδιου κτιρίου βρίσκεται και επιχείρηση με έπιπλα ωστόσο δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασης.

Στο σημείο βρίσκονται και επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 10 οχήματα.

Μάλιστα από τη φωτιά τραυματίστηκε ένας υπάλληλος της επιχείρησης και μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Θέρμης.

Ελλάδα Φωτιά εργοστάσια Πυροσβεστική Θεσσαλονίκη Local News

