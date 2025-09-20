Μαίνεται η φωτιά σε εργοστάσιο στη Θεσσαλονίκη - Τραυματίστηκε ένας υπάλληλος

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η κατάσβεση της φωτιάς που ξέσπασε το πρωί του Σαββάτου (20/9) σε επιχείρηση με σκάφη στην περιοχή Κάτω Σχολάρι στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά εκδηλώθηκε κάτω από άγνωστες συνθήκες στον υπόγειο χώρο της επιχείρησης. Στον πρώτο όροφο του ίδιου κτιρίου βρίσκεται και επιχείρηση με έπιπλα ωστόσο δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασης.

Στο σημείο βρίσκονται και επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 10 οχήματα.

Μάλιστα από τη φωτιά τραυματίστηκε ένας υπάλληλος της επιχείρησης και μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Θέρμης.