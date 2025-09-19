Η συγκινητική στιγμή που πολίτες σώζουν δυο γατάκια από την πύρινη «κόλαση» στο Μενίδι

Συγκίνηση προκάλεσε η κίνηση πολιτών και εθελοντών που κατάφεραν να βγάλουν δυο γατάκια από τον βιομηχανικό χώρο που τυλίχθηκε στις φλόγες στο Μενίδι το απόγευμα της Παρασκευής 19/09.

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της προσπάθειας κατάσβεσης της μεγάλης φωτιάς στην επιχείρηση, περίοικοι εντόπισαν δυο μικρά γατάκια να βρίσκονται μέσα στις φλόγες.

Με αποφασιστικότητα και με αρκετή τόλμη, κατάφεραν να πιάσουν τα δυο αδέσποτα ζωάκια και να τα βάλουν σε ειδικό κλουβί προκειμένου να τα απομακρύνουν από το φλεγόμενο κτίριο.

Μάλιστα, στο βίντεο φαίνεται ότι η γούνα του ενός είχε αρπάξει με αποτέλεσμα τα δυο γατάκια να μεταφερθούν αμέσως στον πλησιέστερο κτηνίατρο για να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Χάρη στην παρέμβαση φιλόζωων και αστυνομικών, δύο γατάκια σώθηκαν από την κόλαση φωτιάς στην επιχείρηση στο Μενίδι pic.twitter.com/rfB67AG681 — Flash.gr (@flashgrofficial) September 19, 2025

Μαίνεται η φωτιά στην επιχείρηση

Πάντως, στο σημείο συνεχίζουν να επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 12 οχήματα, ενώ το έργο της κατάσβεσης είναι εξαιρετικά δύσκολο εξαιτίας των εύφλεκτων υλικών που υπάρχουν, αλλά και των δυνατών ανέμων που πνέουν στην περιοχή.

Στο έργο της κατάσβεσης επιχειρούν και τρία ελικόπτερα καθώς η πυρκαγιά καίει ανεξέλεγκτη και είναι πάρα πολύ δύσκολο να ελεγχθεί με τις επίγειες δυνάμεις.

Ήχησε το 112

Λίγο μετά την εκδήλωση της φωτιάς, στα κινητά των κατοίκων της περιοχής ήχησε το 112 με μήνυμα που τους προέτρεπε να κλείσουν τις πόρτες και τα παράθυρα για να προστατευθούν από τους επικίνδυνους καπνούς που έχουν υψωθεί στον ουρανό.

Σημειώνεται πως το μαύρο σύννεφο είναι ορατό από την εθνική οδό Αθηνών - Λαμίας, αλλά κι από πολλές περιοχές της Αττικής, όχι μόνο στα βόρεια προάστια.