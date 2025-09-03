Φωτιά σε φυτώριο στο Μενίδι - Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής
Update: 16:23
Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική το μεσημέρι της Τετάρτης 3 Σεπτεμβρίου, καθώς φωτιά ξέσπασε σε αποθηκευτικό χώρο φυτωρίου στο Μενίδι.
Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής με 18 πυροσβέστες και 7 οχήματα, ενώ κλήθηκε και ελικόπτερο.
Να σημειωθεί ότι τελικά το ελικόπτερο ανακλήθηκε, καθώς δεν χρειάστηκε να παρέμβει για την κατάσβεση της φωτιάς και στο σημείο επιχειρούν μόνο επίγειες δυνάμεις.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες δεν υπάρχει εγκλωβισμένος άνθρωπος στο σημείο που έχει ξεσπάσει η φωτιά.