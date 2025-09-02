Βίντεο από το όχημα που πήρε φωτιά στην Κηφισίας, στο ύψος της Καποδιστρίου

Έντονο κυκλοφοριακό πρόβλημα υπήρξε στη Λεωφόρο Κηφισίας και συγκεκριμένα στο ύψος της οδού Καποδιστρίου, καθώς το απόγευμα της Τρίτης (2/9) ξέσπασε φωτιά σε όχημα που βρισκόταν στον δρόμο.

Το πρόβλημα δημιουργήθηκε στο ρεύμα κυκλοφορίας προς την Αθήνα, που έκλεισε μέχρι να σβηστεί η φωτιά και να αποφευχθεί ο κίνδυνος για τα άλλα οχήματα και τους οδηγούς.

Δείτε βίντεο του flash.gr από το όχημα που λαμπάδιασε στη δεξιά πλευρά του οδοστρώματος, και εικόνα από το σημείο μετά την παρέμβαση της Πυροσβεστικής:

Ακόμη ένα βίντεο του flash.gr (από ψηλά) με τη σκηνή του ατυχήματος. Οι πυροσβέστες καταβάλλουν τις τελευταίες προσπάθειες για να σβήσουν και την τελευταία φλόγα από το όχημα που - όπως φαίνεται στα πλάνα - κάηκε ολοσχερώς:

Στο περιστατικό επιχείρησαν εννέα πυροσβέστες με τρία οχήματα.