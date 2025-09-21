Φωτιά στο Κουνούπι Αργολίδας, σηκώθηκαν εναέρια - Ήχησε το 112

Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Κυριακής (21/9) στην περιοχή Κουνούπι της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας.

Στην περιοχή επιχειρούν 44 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 14 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.



#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Κουνούπι Αργολίδας. Κινητοποιήθηκαν 44 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 14 οχήματα, 4 Α/Φ και 2 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 21, 2025

Πριν από λίγο εστάλη προς τους κατοίκους προειδοποιητικό μήνυμα από το 112.

Το Κουνούπι βρίσκεται σε απόσταση 6 χιλιόμετρων ανατολικά από το Πόρτο Χέλι, κοντά στον οικισμό του Αγίου Αιμιλιανού στην Αργολίδα.