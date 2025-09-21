Breaking news icon BREAKING
NEWS

Φωτιά στο Κουνούπι Αργολίδας, σηκώθηκαν εναέρια - Ήχησε το 112

Ελλάδα Φωτιά Αργολίδα Πυροσβεστική Πυροσβεστικά εναέρια μέσα 112

Φωτιά στο Κουνούπι Αργολίδας, σηκώθηκαν εναέρια - Ήχησε το 112

Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Reuters/ Φωτογραφία Αρχείου
Reuters/ Φωτογραφία Αρχείου
Συντακτική Ομάδα Flash.gr avatar
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Φωτιά  ξέσπασε το πρωί της Κυριακής (21/9) στην περιοχή Κουνούπι της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας.

Στην περιοχή επιχειρούν 44 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 14 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Πριν από λίγο εστάλη προς τους κατοίκους προειδοποιητικό μήνυμα από το 112.

Το Κουνούπι βρίσκεται σε απόσταση 6 χιλιόμετρων ανατολικά από το Πόρτο Χέλι, κοντά στον οικισμό του Αγίου Αιμιλιανού στην Αργολίδα.

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Ελλάδα Φωτιά Αργολίδα Πυροσβεστική Πυροσβεστικά εναέρια μέσα 112

ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader