Φωτιά στο Κουνούπι Αργολίδας, σηκώθηκαν εναέρια - Ήχησε το 112
Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.
Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Κυριακής (21/9) στην περιοχή Κουνούπι της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας.
Στην περιοχή επιχειρούν 44 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 14 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.
Πριν από λίγο εστάλη προς τους κατοίκους προειδοποιητικό μήνυμα από το 112.
Το Κουνούπι βρίσκεται σε απόσταση 6 χιλιόμετρων ανατολικά από το Πόρτο Χέλι, κοντά στον οικισμό του Αγίου Αιμιλιανού στην Αργολίδα.