Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στη Νέα Πέραμο – «Ήχησε» νωρίτερα το 112

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε λίγο πριν τις 21:00 το βράδυ της Κυριακής (21/9) σε χαμηλή βλάστηση στη Νέα Πέραμο Αττικής.

Για την κατάσβεση έχουν κινητοποιηθεί και επιχειρούν 40 πυροσβέστες, με 14 οχήματα και μια ομάδα πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ. Συνδρομή υπάρχει και από υδροφόρες ΟΤΑ.

Μάλιστα, λόγω της φωτιάς εστάλη και μήνυμα από τον αριθμό έκτακτης ανάγκης 112, το οποίο ζητούσε από όλους όσοι βρίσκονται στην περιοχή να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.