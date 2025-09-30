Έρχεται το νομοσχέδιο για τις παροχές της ΔΕΘ - Η λίστα με τα μέτρα

Το «πράσινο φως» για την νομοθέτηση των παρεμβάσεων στη φορολογία εισοδήματος και ακίνητης περιουσίας, το ΦΠΑ, τις αποδοχές, τα τεκμήρια και την αγορά κατοικίας αναμένεται να ανάψει σήμερα το υπουργικό συμβούλιο υπό τον πρωθυπουργό ώστε το νομσχέδιο με τις νέες ρυθμίσεις να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση τις επόμενες ημέρες και να κατατεθεί για ψήφιση στη Βουλή έως το τέλος Οκτωβρίου.

Το πακέτο ύψους 1,7 δισ. ευρώ για το 2026 με οφέλη για 4 εκατ. φορολογούμενους περιλαμβάνει μειώσεις στο φόρο εισοδήματος και το ΦΠΑ, στοχευμένες ελαφρύνσεις σε ελεύθερους επαγγελματίες και στον ΕΝΦΙΑ, αυξήσεις στους μισθούς στο δημόσιο τομέα και στις συντάξεις και «αναχώματα» στο στεγαστικό.

Αναλυτικότερα:

Φορολογία εισοδήματος

Νέα φορολογική κλίμακα για μισθωτούς, συνταξιούχους, ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες με μείωση των συντελεστών κατά 2 μονάδες στα εισοδηματικά κλιμάκια 10.000–40.000 ευρώ και καθιέρωση ενδιάμεσου συντελεστής 39% αντί 44%, για εισοδήματα 40.000–60.000 ευρώ.

Παράλληλα παρέχονται πρόσθετες ελαφρύνσεις για οικογένειες με παιδιά καθώς ο συντελεστής για εισόδημα 10.000–20.000 μειώνεται από το 20% στο 18% με 1 παιδί, στο 16% με 2 παιδιά στο 9% με 3 παιδιά και μηδενίζεται για όσους 4 και άνω παιδιά ενώ ο συντελεστής για εισοδήματα από 20.000 έως 30.000 ευρώ μειώνεται έως και 16% ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών τέκνων.

Επίσης ο φόρος εισοδήματος μηδενίζεται για νέους έως 25 ετών και εισόδημα έως 20.000 ευρώ και ο συντελεστής για το τμήμα εισοδήματος από 10.000 έως 20.000 ευρώ πέφτει στο 9% για φορολογούμενους 26-30 ετών.

Για τα εισοδήματα από ενοίκια θεσπίζεται ενδιάμεσος συντελεστής 25% για το κλιμάκιο 12.000–24.000 ευρώ. Επιπρόσθετα διευρύνεται και ενισχύεται η 3ετής φοροαπαλλαγή για ενοικίαση κλειστών κατοικιών καθώς:

για τους πολύτεκνους δεν περιορίζεται σε διαμερίσματα με εμβαδόν τα 120 τ.μ. αλλά αυξάνεται κατά 20 τετραγωνικά για άνω των δύο τέκνων. Δηλαδή, στα 140 τ.μ. για τρίτο παιδί, στα 160 τ.μ. για τέταρτο παιδί κ.λπ.

εξαιρούνται από την υποχρέωση τριετούς συμβολαίου ενοικίασης ειδικές κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων (εκπαιδευτικοί, γιατροί, νοσηλευτές, ένστολοι)

οι ιδιοκτήτες ακινήτων δεν θα χάνουν τη φοροαπαλλαγή ούτε στην περίπτωση που ο ενοικιαστής «σπάσει» το τριετές συμβόλαιο πριν από τη λήξη του, υπό την αίρεση ότι εντός τριμήνου θα βρεθεί νέος ενοικιαστής.

Παράλληλα μειώνεται κατά 50% το τεκμαρτό εισόδημα για ελεύθερους επαγγελματίες σε οικισμούς έως 1.500 κατοίκους εκτός Αττικής και απαλλάσσονται πλήρως από το τεκμήριο νέες μητέρες-επαγγελματίες κατά το χρόνο γέννησης το παιδιού τους και για άλλα δυο χρόνια.

ΕΝΦΙΑ

Καταργείται ο ΕΝΦΙΑ για κύριες κατοικίες σε οικισμούς έως 1.500 κατοίκους, σε δύο φάσεις: μείωση 50% το 2026 και πλήρης απαλλαγή το 2027, με ειδική πρόβλεψη αύξησης ορίου κατοίκων στα 1.700 για τη Νέα Βύσσα Έβρου.

ΦΠΑ

Μειώνεται ο ΦΠΑ κατά 30% σε νησιά της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, του Νομού Έβρου και των Δωδεκανήσων με πληθυσμό έως 20.000 κατοίκους, εντός των ορίων της ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

Τεκμήρια διαβίωσης

Μειώνονται έως 35% για κατοικίες, πάνω από 50% για ΙΧ ηλικίας έως 15 ετών και 30% για σκάφη αναψυχής και καταργείται το τεκμήριο των 3.000 ευρώ για τα προστατευόμενα τέκνα που αποκτούν δικό τους εισόδημα.

Μισθοί- συντάξεις

Από τον Οκτώβριο του 2025 θεσπίζεται νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες Δυνάμεις, Αστυνομία, Πυροσβεστική και Λιμενικού με το οποίο αυξάνονται οι βασικές αποδοχές, τα επιδόματα και οι ειδικές αποζημιώσεις. Επίσης το 2026 μειώνεται στο μισό η προσωπική διαφορά για 671.000 συνταξιούχους που θα πάρουν το 50% της αύξησης του 2026 και καταργείται πλήρως από το 2027 και εφεξής.

Στεγαστικό

Παρατείνεται και το 2026 ο περιορισμός στις νέες βραχυχρόνιες μισθώσεις στα τρία πρώτα δημοτικά διαμερίσματα της Αθήνας, ενώ προωθείται η ανέγερση 2.000 διαμερισμάτων σε εκτάσεις πρώην στρατοπέδων.