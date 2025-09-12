Αυτοί είναι οι 83 φόροι που μειώθηκαν από το 2019 μέχρι σήμερα - Τι αλλαγές θα ισχύσουν από 1/1

Σε 83 μειώσεις φόρων και εισφορών συνολικά έχει προχωρήσει η κυβέρνηση από την αρχή της θητείας της το 2019, με τους νέους φόρους που μειώνονται από την 1η Ιανουαρίου 2026, όπως ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών, ανάμεσα στις νέες παρεμβάσεις, περιλαμβάνονται:

- Η μείωση και αναμόρφωση της κλίμακας του φόρου εισοδήματος για μισθωτούς, συνταξιούχους, αγρότες και ελεύθερους επαγγελματίες, με έμφαση στις οικογένειες με παιδιά και τη μεσαία τάξη.

- Η εισαγωγή ενδιάμεσου συντελεστή 25% (από 35%) στον φόρο εισοδήματος από ενοίκια.

- Η σταδιακή κατάργηση του ΕΝΦΙΑ σε οικισμούς με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους (50% μείωση το 2026 και πλήρης κατάργηση το 2027).

- Η αναπροσαρμογή και ο εξορθολογισμός του συστήματος τεκμηρίων διαβίωσης.

- Η μείωση κατά 30% του συντελεστή ΦΠΑ στα νησιά της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, στον Νομό Έβρου και σε νησιά του Νομού Δωδεκανήσου με πληθυσμό έως 20.000 κατοίκους.

- Η απαλλαγή από φόρο εισοδήματος για ιδρύματα και κληροδοτήματα.

- Η θέσπιση αφορολόγητου επιδόματος βιβλιοθήκης μελών ΔΕΠ και ερευνητών.

- Η κατάργηση του τέλους συνδρομητικής τηλεόρασης.

Από τις 83 μειώσεις φόρων και εισφορών, οι 25 αφορούν σε έμμεση φορολογία. Ανάμεσά τους είναι η μείωση του συντελεστή ΦΠΑ στις αστικές, προαστιακές και χερσαίες σιδηροδρομικές μεταφορές (στο 13% από 24%), η μείωση του ΦΠΑ στα είδη βρεφικής ηλικίας (13% από 24%) και η αναστολή καταβολής ΦΠΑ στις νέες οικοδομές.

Ακολουθούν αναλυτικά οι μειώσεις που έγιναν από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών:

Μειώσεις φόρων και εισφορών

Αναμόρφωση της κλίμακας του φόρου εισοδήματος μισθωτών, συνταξιούχων, αγροτών και ελευθέρων επαγγελματιών με έμφαση στις οικογένειες με παιδιά, τους νέους και τη μεσαία τάξη 2026 Εισαγωγή ενδιάμεσου συντελεστή στον φόρο εισοδήματος από ακίνητα 25% από 35% 2026 Κατάργηση ΕΝΦΙΑ σταδιακά για κύριες κατοικίες σε οικισμούς με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους, με 50% μείωση το 2026 και κατάργηση το 2027 2026 Αναπροσαρμογή και εξορθολογισμός συστήματος τεκμηρίων διαβίωσης 2026 Μείωση ΦΠΑ κατά 30% στα νησιά της Περιφέρειας Βόρειου Αιγαίου, του Νομού Έβρου και του νομού Δωδεκανήσων με πληθυσμό έως 20.000 κατοίκους 2026 Θέσπιση αφορολόγητου επιδόματος βιβλιοθήκης μελών ΔΕΠ και ερευνητών 2026 Απαλλαγή φόρου εισοδήματος από ιδρύματα και κληροδοτήματα 2026 Κατάργηση τέλους συνδρομητικής τηλεόρασης 2026 Στις περιπτώσεις συνταξιούχων που εργάζονται, ο υπολογισμός της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων θα γίνεται χωρίς να προσμετράται η προσαύξηση της σύνταξης λόγω της εργασίας του συνταξιούχου 2026 Μείωση των ασφαλιστικών εισφορών για υπερεργασία, υπερωρίες, νυκτερινή απασχόληση και απασχόληση σε ημέρες αργίας ή Κυριακές για εργαζομένους πλήρους απασχόλησης 2025 Μείωση από το 15% στο 5% του συντελεστή φορολογίας σε τόκους εισηγμένων εταιρικών ομολόγων 2025 Μείωση κατά μία επιπλέον ποσοστιαία μονάδα των ασφαλιστικών εισφορών 2025 Κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος στους ελεύθερους επαγγελματίες 2025 Μείωση ΕΝΦΙΑ κατά 20% για κατοικίες που ασφαλίζονται για φυσικές καταστροφές με φορολογητέα αξία έως 500.000 ευρώ 2025 Αυτοτελής φορολόγηση εφημεριών των ιατρών του ΕΣΥ 2025 Μείωση φόρων χαρτοσήμου σε μία σειρά από συναλλαγές (τόκους εταιρικών δανείων, οικοδομικές άδειες, χρησιδάνεια, γάμους, ασφαλιστήρια συμβόλαια κ.λπ.) 2025 Κίνητρα για την καινοτομία, τις συγχωνεύσεις και τις εξαγορές 2025 Κατάργηση τέλους σταθερής τηλεφωνίας (5%) για συνδέσεις με οπτική ίνα (≥100 mbps) 2025 Απαλλαγή από τον φόρο ασφαλίστρου (15%) συμβολαίων υγείας για παιδιά έως 18 ετών 2025 Φοροαπαλλαγή οικειοθελών παροχών επιχειρήσεων υπέρ νέων γονέων 2025 Απαλλαγή φόρου εισοδήματος για κενά ακίνητα ή ακίνητα σε βραχυχρόνια μίσθωση που θα ενοικιαστούν σε μακροχρόνια μίσθωση 2025 Αναπροσαρμόστηκε η Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων, έτσι ώστε να αυξάνεται ετησίως το κατώφλι κάθε κλιμακίου αναλογικά με το ετήσιο ποσοστό αύξησης των συντάξεων 2025 Αύξηση του αφορολόγητου κατά 1.000 ευρώ για οικογένειες που έχουν παιδιά 2024 Κατάργηση της μείωσης του 30% επί των συντάξεων των απασχολούμενων συνταξιούχων 2024 Μείωση ΕΝΦΙΑ κατά 10% για κατοικίες που ασφαλίζονται για φυσικές καταστροφές 2024 Μείωση 50% του τέλους επιτηδεύματος στους ελεύθερους επαγγελματίες 2024 Μεγαλύτερη μείωση του φόρου, από 40% σε 100%, για δαπάνες αναβάθμισης κτιρίων που πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμών, στις οποίες λαμβάνονται υπόψη και οι δαπάνες αγοράς αγαθών 2024 Απαλλαγή από τον ειδικό φόρο πλοίων, σκαφών μέχρι 7 μέτρα 2024 Κατάργηση της Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης στον δημόσιο τομέα καθώς και στους συνταξιούχους 2023 Κατάργηση ειδικής εισφοράς 1% υπέρ του Ταμείου Προνοίας Δημοσίων Υπαλλήλων 2023 Μόνιμη και πλήρης απαλλαγή των πρώην δικαιούχων ΕΚΑΣ από τη συμμετοχή τους στη φαρμακευτική δαπάνη 2023 Μείωση ΦΠΑ στα αγροτικά μηχανήματα από το 24% στο 13% 2023 Μείωση του συντελεστή φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου από 0,5% σε 0,2% 2023 Μείωση κατά 50% του φόρου χρηματιστηριακών συναλλαγών 2023 Κατάργηση του φόρου επί των τόκων σε κρατικά ομόλογα 2023 Μονιμοποίηση της μη καταβολής του τέλους επιτηδεύματος για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες του κανονικού καθεστώτος και τους αλιείς παράκτιας αλιείας 2023 Μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά επιπλέον 13% μεσοσταθμικά (η σωρευτική μείωση έφτασε 34%) 2022 Μείωση φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων από το 24% στο 22% 2022 Μείωση ΦΠΑ στα λιπάσματα από 13% σε 6% 2022 Επιστροφή Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης πετρελαίου κίνησης στους αγρότες (από το 2025 μονιμοποιήθηκε με νέο σύστημα) 2022 Μείωση στο 10% (από 12% έως 20%) και κατάργηση για νέους έως 29 ετών του τέλους συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας 2022 Μείωση επιπλέον 0,5% των ασφαλιστικών εισφορών ιδιωτικού τομέα 2022 Θέσπιση υπερέκπτωσης σε δαπάνες πράσινης οικονομίας 2022 Φορολογικά κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, μέσω συνεργασιών και εταιρικών μετασχηματισμών με μείωση 30% του φόρου εισοδήματος σε περιπτώσεις μετασχηματισμού επιχείρησης, συνεργασίας προσώπων ή εισφοράς ατομικής επιχείρησης 2022 Απαλλαγή από τον φόρο των πτητικών και καταδυτικών επιδομάτων στις Ένοπλες Δυνάμεις και σε Σώματα Ασφαλείας, καθώς και της ειδικής αποζημίωσης ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού και πληρωμάτων ασθενοφόρων Ε.Κ.Α.Β. για αεροδιακομιδές 2022 Έκπτωση από το φορολογητέο εισόδημα φυσικών προσώπων του 30% των δαπανών που πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής προς συγκεκριμένους επαγγελματίες και μέχρι του ποσού των 5.000 ευρώ ετησίως. Σε αυτό το κίνητρο εμπίπτουν οι υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης της κατοικίας και περιλαμβάνονται εργασίες υδραυλικού, ψυκτικού, συντηρητή θέρμανσης, εργασίες ηλεκτρολόγου, εργασίες μόνωσης, τοιχοποιίας, σοβατίσματος, τοποθέτησης πλακιδίων κ.τ.λ., εργασίες ξυλουργού, εργασίες τοποθεσίας στέγης και παραθύρων, λαμαρίνας κ.τ.λ., εργασίες σκυροδέματος. Επιπρόσθετα, οι δαπάνες για ιατρικές, οδοντιατρικές και κτηνιατρικές υπηρεσίες προσμετρώνται διπλά στο ελάχιστο όριο δαπανών 30% με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής 2022 Επιτηδευματίες και μικρές επιχειρήσεις, που αυξάνουν το μέσο ετήσιο αριθμό εργαζομένων πλήρους απασχόλησης, απαλλάσσονται από το τέλος επιτηδεύματος για το εν λόγω έτος που έγινε η αύξηση 2022 Μείωση 50% του φόρου εισοδήματος κατά κύριο επάγγελμα αγροτών που διαθέτουν το προϊόν τους μέσω συνεταιρισμών ή συμβολαιακής γεωργίας 2022 Για τα δικαιώματα προαίρεσης μετοχών (stock options) που παρέχονται σε εργαζόμενους, προβλέπεται απαλλαγή τους από τον φόρο εισοδήματος από μισθωτή εργασία και ευνοϊκή φορολόγησή τους ως υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου, με συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό (15%) εφόσον διακρατηθούν για τουλάχιστον είκοσι τέσσερεις (24) μήνες. Στην περίπτωση μάλιστα που τα δικαιώματα αυτά αφορούν τίτλους νεοσύστατων μικρών επιχειρήσεων προβλέπεται, υπό προϋποθέσεις, φορολόγηση με συντελεστή πέντε τοις εκατό (5%) εφόσον διακρατηθούν για τουλάχιστον τριάντα έξι (36) μήνες 2022 Μείωση κατά τρεις ποσοστιαίες μονάδες των ασφαλιστικών εισφορών των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα 2021 Κατάργηση της Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης στον ιδιωτικό τομέα 2021 Μείωση προκαταβολής φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων από το 100% στο 55% και των νομικών προσώπων από το 100% στο 80% 2021 Αύξηση της υπερέκπτωσης σε δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας (R&D) από 30% σε 100% 2021 Κατάργηση του φόρου γονικών παροχών-δωρεών για συγγενείς πρώτου βαθμού, για δωρεές-παροχές έως 800.000 ευρώ 2021 Μείωση του συντελεστή φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου από 1% σε 0,5% 2021 Μείωση ΦΠΑ στις ζωοτροφές από 13% σε 6% 2021 Μείωση συντελεστή ΦΠΑ στα γυμναστήρια και σχολές χορού από το 24% στο 13% 2021 Μείωση συντελεστή ΦΠΑ στους ζωολογικούς κήπους από το 24% στο 13% 2021 Για προσέλκυση επενδύσεων από «Επενδυτικούς Αγγέλους», θεσπίζεται 50% φοροαπαλλαγή στο ποσό που θα επενδύσουν ιδιώτες στις νεοφυείς επιχειρήσεις του Elevate Greece 2021 Μόνιμη μείωση των συντελεστών ΦΠΑ κατά 30% στα 5 νησιά του Αιγαίου (Λέσβο, Χίο, Σάμο, Κω και Λέρο) 2021 Αναμόρφωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων με εισαγωγικό συντελεστή 9% και αύξηση του αφορολόγητου για κάθε τέκνο 2020 Μείωση ασφαλιστικών εισφορών για απασχολούμενους πλήρους απασχόλησης κατά 0,9% 2020 Μείωση φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων από το 28% στο 24% 2020 Μείωση φορολογίας διανεμόμενων κερδών από το 10% σε 5% 2020 Κατάργηση του ΕΝΦΙΑ σε μικρά και απομακρυσμένα νησιά 2020 Μείωση συντελεστή ΦΠΑ σε αστικές, προαστικές, χερσαίες και σιδηροδρομικές μεταφορές από το 24% στο 13% 2020 Μείωση συντελεστή ΦΠΑ σε θαλάσσιες μεταφορές από το 24% στο 13% 2020 Μείωση συντελεστή ΦΠΑ σε αεροπορικές μεταφορές από το 24% στο 13% 2020 Μείωση συντελεστή ΦΠΑ στα ταξί από το 24% στο 13% 2020 Μείωση συντελεστή ΦΠΑ στους κινηματογράφους από το 24% στο 13% και στη συνέχεια στο 6% 2020 Μείωση συντελεστή ΦΠΑ σε μια σειρά αγαθών που σχετίζονται με τη δημόσια υγεία (μέσα ατομικής υγιεινής και προστασίας, φίλτρα και γραμμές αιμοκάθαρσης, απινιδωτές) από το 24% στο 6% 2020 Μείωση συντελεστή ΦΠΑ στα έργα τέχνης από το 24% στο 13% και στη συνέχεια στο 6% 2020 Μείωση συντελεστή ΦΠΑ στον καφέ που παραδίδεται ως αγαθό (take away & delivery) από το 24% στο 13% 2020 Μείωση συντελεστή ΦΠΑ στα μη αλκοολούχα ποτά που παραδίδονται ως αγαθό (take away & delivery) από το 24% στο 13% 2020 Μείωση ΦΠΑ στο τουριστικό πακέτο από αναλογία υψηλού/χαμηλού συντελεστή 80/20 σε αναλογία 95/5 2020 Μείωση ΦΠΑ στα είδη βρεφικής ηλικίας (πάνες για βρέφη, πορτ μπεμπέ, καροτσάκια, βραστήρες, αποστειρωτές, καρεκλάκια, βρεφικά καθίσματα) καθώς και τα κράνη από 24% σε 13% 2020 Αναστολή καταβολής ΦΠΑ στις νέες οικοδομές έως το 2026 2020 Αναστολή του φόρου υπεραξίας ακινήτων έως το 2026 2020 Πλαίσιο παροχής φορολογικών κινήτρων, με στόχο την προσέλκυση νέων φορολογικών κατοίκων και επενδύσεων στην Ελλάδα (Non-Dom και Family Offices). Φυσικά πρόσωπα που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στη χώρα μας, καταβάλλουν για όλα τα εισοδήματά τους που αποκτώνται στην αλλοδαπή ένα εφάπαξ ποσό της τάξεως των 100.000 ευρώ ετησίως, ανεξαρτήτως του ύψους των εισοδημάτων αυτών και αυτομάτως, με την καταβολή αυτών των χρημάτων, εξαντλείται κάθε άλλη φορολογική υποχρέωση για τα εισοδήματα αυτά. Συνταξιούχοι δικαιούχοι εισοδήματος από συντάξεις στην αλλοδαπή, εφόσον μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα, δύνανται να υπαχθούν σε εναλλακτική αυτοτελή φορολόγηση του εισοδήματός τους αλλοδαπής προέλευσης, με φορολογικό συντελεστή 7%, με ταυτόχρονη απαλλαγή τους από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης. Έλληνες και αλλοδαποί που μεταφέρουν την φορολογική κατοικία στην Ελλάδα, για τουλάχιστον μία διετία, απαλλάσσονται από τον φόρο εισοδήματος και από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης για το 50% του εισοδήματος από μισθωτή εργασία και από ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτάται στη χώρα μας. 2020 Μείωση του φόρου 40% για δαπάνες αναβάθμισης κτηρίων που πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμών (αρχικά αφορούσε υπηρεσίες) 2020 Μείωση ΕΝΦΙΑ μεσοσταθμικά κατά 22% 2019 Απαλλαγή αυτοκινήτων ΙΧ πολυτέκνων από φόρο πολυτελείας 2019 Απαλλαγή από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης όλων των ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω 2019

Μειώσεις Έμμεσων φόρων 2019-2026