Δείτε LIVE την εξειδίκευση των οικονομικών μέτρων που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ

Στην εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε στη ΔΕΘ ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, προχωρά το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης.

Συγκεκριμένα, ο υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, μαζί με την πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΘΟ, παραχωρεί συνέντευξη Τύπου, όπου και παρουσιάζει αναλυτικά τις νέες παρεμβάσεις που αφορούν κυρίως τη φορολογία και τη στήριξη των εισοδημάτων.

Παρακολουθήστε σε LIVE μετάδοση την εξειδίκευση των κυβερνητικών οικονομικών μέτρων, που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ, από τον Κυριάκο Πιερρακάκη:

Σημειώνεται πως ο πρωθυπουργός υπογράμμισε το απόγευμα του Σαββάτου (6/9) στη ΔΕΘ ότι «η καλύτερη απάντηση στην ακρίβεια είναι η στήριξη των εισοδημάτων», παρουσιάζοντας ένα πλαίσιο μόνιμων παρεμβάσεων που χαρακτηρίστηκε ως «η πιο τολμηρή φορολογική μεταρρύθμιση της μεταπολίτευσης».

Το νέο φορολογικό σχήμα για την κλίμακα εισοδήματος, το οποίο θα αρχίσει να αποδίδει από το 2026, στοχεύει στη μείωση της φορολογίας μισθωτών και οικογενειών με παιδιά, ώστε να αυξηθεί το διαθέσιμο εισόδημα και να ενισχυθεί η αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών.

Μεταξύ άλλων, παρουσιάστηκαν μέτρα όπως:

Μηδενικός φόρος εισοδήματος για νέους έως 25 ετών που εισέρχονται στην αγορά εργασίας, προκειμένου να αποκτήσουν ισχυρό κίνητρο απασχόλησης.

Ενίσχυση οικογενειών με παιδιά, με σημαντικές φορολογικές ελαφρύνσεις.

Μόνιμη κατάργηση του ΕΝΦΙΑ σε χωριά από το 2027, ως στήριξη στην ελληνική περιφέρεια.

Πρόσθετα μέτρα ύψους 1,5 δισ. ευρώ που περιλαμβάνουν επιστροφή ενοικίου και επίδομα για συνταξιούχους.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι η ενίσχυση του εισοδήματος χωρίς ταυτόχρονη μείωση του ΦΠΑ, καθώς, όπως είπε, μια τέτοια επιλογή θα λειτουργούσε περισσότερο υπέρ των επιχειρήσεων παρά των καταναλωτών. Παράλληλα, ανέφερε ότι οι μισθωτοί θα διαπιστώσουν αυξήσεις ήδη από την πρώτη μισθοδοσία του 2026.

Σήμερα, ο κ. Πιερρακάκης θα αναλύσει τον τρόπο εφαρμογής των παραπάνω παρεμβάσεων, τα ακριβή εισοδηματικά όρια και τα επιμέρους παραδείγματα, με στόχο την αποσαφήνιση του δημοσιονομικού αντίκτυπου αλλά και των ωφελειών για πολίτες και επιχειρήσεις.