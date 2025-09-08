Η «ανάσα» στα νοικοκυριά: Έως 4.200 ευρώ το όφελος από τη νέα φορολογική κλίμακα (πίνακες)

Οικονομία

Μεγάλα κερδισμένα τα νοικοκυριά με παιδιά, ενώ τη μεγαλύτερη ελάφρυνση αναμένεται να δουν οι οικογένειες με τρία και τέσσερα παιδιά.

Κώστας Αντωνάκος
Μία σημαντική φορολογική ελάφρυνση έρχεται για τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους το 2026, με τη νέα φορολογική κλίμακα να φέρνει ετήσιο όφελος που φτάνει ακόμα και τις 4.200 ευρώ. Σύμφωνα με τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκης από τη ΔΕΘ, τα μεγαλύτερα κέρδη αφορούν τις οικογένειες με παιδιά, ενώ η ελάφρυνση είναι αισθητή σε όλα τα εισοδηματικά κλιμάκια.

Μισθωτοί και Συνταξιούχοι χωρίς παιδιά

Οι φορολογούμενοι χωρίς παιδιά θα δουν την ελάφρυνση να ξεκινά από τα 10 ευρώ για εισόδημα 10.500 ευρώ και να φτάνει τα 1.100 ευρώ για εισόδημα 50.000 ευρώ.

pinakas1.jpg

Το «Μπόνους» για τις Οικογένειες με Παιδιά

Η μεγάλη διαφορά παρατηρείται στις οικογένειες με παιδιά, όπου το όφελος αυξάνεται δραματικά.

pinaks2.jpg

Με ένα παιδί:

  • Για εισόδημα 15.000 ευρώ, το όφελος ανέρχεται στα 200 ευρώ.
  • Για εισόδημα 50.000 ευρώ, η ελάφρυνση φτάνει τα 1.500 ευρώ.

Με δύο παιδιά:

  • Εισόδημα 15.000 ευρώ: Όφελος 300 ευρώ.
  • Εισόδημα 50.000 ευρώ: Όφελος 1.900 ευρώ.
pinaks2-ovGe6.jpg

Με τρία παιδιά:

  • Εισόδημα 25.000 ευρώ: Το όφελος φτάνει τα 1.700 ευρώ.
  • Εισόδημα 50.000 ευρώ: Η ελάφρυνση αγγίζει τα 2.800 ευρώ.

Με τέσσερα παιδιά:

  • Εισόδημα 30.000 ευρώ: Όφελος 4.100 ευρώ.
  • Εισόδημα 35.000 ευρώ: Η ελάφρυνση εκτοξεύεται στα 4.200 ευρώ, αποτελώντας το μεγαλύτερο όφελος της νέας φορολογικής κλίμακας.

Η νέα ρύθμιση αναμένεται να δώσει μία σημαντική «ανάσα» στα νοικοκυριά, ειδικά σε αυτά με πολλά παιδιά που έχουν και τις μεγαλύτερες ανάγκες.

