Στην αναμονή οι αυξήσεις επιδομάτων – Φορολογική κλίμακα με έμφαση στα παιδιά

Στις… ελληνικές καλένδες φαίνεται να έχει περάσει – τουλάχιστον προς το παρόν – η αύξηση των κοινωνικών επιδομάτων που είχε ανακοινωθεί κατά την περσινή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, καθώς το οικονομικό επιτελείο διαπίστωσε πως με βάση τα νέα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια που είχαν εξεταστεί, οι δικαιούχοι που θα έχαναν μέρος ή το σύνολο των επιδομάτων τους είναι περισσότεροι - ακόμη και ως 80.000 δικαιούχοι- από εκείνους που θα λάμβαναν αυξήσεις.



Γι’ αυτόν τον λόγο, η τελική απόφαση για την ενεργοποίηση ή μη των νέων αυξήσεων παραπέμπεται για αργότερα και πιο συγκεκριμένα για μετά την ολοκλήρωση της δημιουργίας του Εθνικού Μητρώου Επιδομάτων. Το συγκεκριμένο μητρώο στοχεύει στη διαμόρφωση μιας πλήρους και ακριβούς εικόνας για το ποιοι πολίτες και νοικοκυριά λαμβάνουν ενισχύσεις από τον κρατικό προϋπολογισμό, με στόχο τον καλύτερο συντονισμό των κοινωνικών παροχών και την αποφυγή επικαλύψεων.



Μέχρι τότε, ο σχεδιασμός των νέων πολιτικών κοινωνικής στήριξης μετατοπίζεται προς τη φορολογική ελάφρυνση, ειδικά για τις οικογένειες με παιδιά, όπου παρατηρείται και η μεγαλύτερη οικονομική πίεση.

Νέα φορολογική κλίμακα με έμφαση στα παιδιά

Ως αντιστάθμισμα στην προσωρινή «παύση» των αυξήσεων στα επιδόματα, η κυβέρνηση ανακοίνωσε μια ριζική αναμόρφωση της φορολογικής κλίμακας, με εφαρμογή από 1ης Ιανουαρίου 2026. Η νέα δομή προβλέπει γενικευμένες μειώσεις φόρου για πάνω από 4 εκατομμύρια φορολογούμενους, με τους μεγαλύτερους ωφελημένους να είναι οι οικογένειες με παιδιά και οι νέοι εργαζόμενοι.

Σύμφωνα με το νέο πλαίσιο:



1. Όλοι οι φορολογικοί συντελεστές (πλην του πρώτου 9%) μειώνονται κατά 2%.

2. Για οικογένειες με παιδιά, προστίθεται επιπλέον μείωση ανάλογα με τον αριθμό των τέκνων. Για παράδειγμα, ο συντελεστής για εισοδήματα 10.000-20.000 ευρώ μειώνεται από 22% σε 16% για οικογένεια με δύο παιδιά και μηδενίζεται για πολύτεκνους.

Ειδικό καθεστώς προβλέπεται και για τους νέους έως 25 ετών, οι οποίοι θα φορολογούνται με μηδενικό συντελεστή για εισόδημα έως 20.000 ευρώ.

Το συνολικό δημοσιονομικό κόστος του πακέτου φοροελαφρύνσεων υπολογίζεται σε 1,6 δισ. ευρώ, ενώ μεσοσταθμικά, το ετήσιο όφελος για μια οικογένεια με δύο παιδιά και εισόδημα 30.000 ευρώ φτάνει τα 1.200 ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί σε καθαρή αύξηση περίπου 100 ευρώ τον μήνα.

Φορολογική στροφή αντί επιδοματικής πολιτικής

Η επιλογή αυτή δεν αναιρεί τις κοινωνικές στοχεύσεις του κυβερνητικού σχεδιασμού, αλλά δείχνει μια διαφορετική κατεύθυνση: την ενίσχυση των νοικοκυριών μέσα από τη μείωση των κρατήσεων και την αύξηση του καθαρού εισοδήματος, αντί της απευθείας παροχής επιδομάτων.



Παράλληλα, η δημιουργία του Μητρώου Επιδομάτων θεωρείται καθοριστική για την υλοποίηση πιο αποτελεσματικών και δίκαιων κοινωνικών πολιτικών στο μέλλον, βασισμένων σε πραγματικά δεδομένα και στοχευμένες ανάγκες.