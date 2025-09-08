«Πακέτο» Μητσοτάκη στη ΔΕΘ: Πόσο αυξάνονται οι καθαρές αποδοχές μισθωτών από 1-1-2026 - Παραδείγματα

Αυξήσεις στις καθαρές αποδοχές από την 1-1-2026 θα έχουν μισθωτοί και συνταξιούχοι με ετήσια εισοδήματα πάνω από 10.000 ευρώ λόγω της χαμηλότερης παρακράτησης φόρου μετά το οριζόντιο «κούρεμα» των φορολογικών συντελεστών που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός από το βήμα της ΔΕΘ, με τους πλέον κερδισμένους τις οικογένειες με παιδιά και τους νέους έως 30 ετών.



Με τη νέα φορολογική κλίμακα όσο υψηλότερο είναι το εισόδημα τόσο μεγαλύτερη είναι η ελάφρυνση ενώ ο συνολικός αριθμός των νοικοκυριών με μείωση του φόρου εισοδήματος ανέρχεται σε περίπου 4 εκατομμύρια.



Μετά τις παρεμβάσεις στην κλίμακα τα αφορολόγητα όρια για μισθωτούς, συνταξιούχους και κατ΄ επάγγελμα αγρότες διαμορφώνονται σε 8.643 ευρώ για φορολογούμενους χωρίς παιδιά, σε 10.000 ευρώ για φορολογούμενους με 1 παιδί, σε 11.375 ευρώ από 11.000 ευρώ για φορολογούμενους με 2 παιδιά, σε 14.364 ευρώ από 12.000 ευρώ για φορολογούμενους με 3 παιδιά και σε 27.100 ευρώ από 13.000 ευρώ για φορολογούμενους με 4 παιδιά.

Εργαζόμενος στον ιδιωτικό τομέα

Είναι χαρακτηριστικό ότι για έναν εργαζόμενο στον ιδιωτικό τομέα με τέσσερα παιδιά και εισόδημα 30.000 ευρώ εισόδημα η μείωση του φόρου και συνεπώς η αύξηση στις αποδοχές του διαμορφώνεται σε 4.100 ευρώ ετησίως ή 292 ευρώ μηνιαίως ενώ για εισόδημα 40.000 ευρώ ανεβαίνει στις 4.300 ευρώ ετησίως ή 307 ευρώ και για εισόδημα 50.00 ευρώ το όφελος φτάνει σε 4.800 ευρώ ή 342 ευρώ μηνιαίως.

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης μισθωτοί και συνταξιούχοι με ετήσιο εισόδημα 40.000 ευρώ χωρίς παιδιά κερδίζουν 600 ευρώ το χρόνο, με ένα παιδί 1.000 ευρώ τον χρόνο, με δύο παιδιά 1400 ευρώ, με τρία 2.300 ευρώ ενώ οι πολύτεκνοι 4.300 ευρώ το χρόνο.

Η «ελάφρυνση» για νέους κάτω των 25 ετών

Για τους νέους έως 25 ετών η μείωση του φόρου για εισόδημα 30.000 ευρώ ανέρχεται σε 3.300 ευρώ και για τους νέους από 25 έως 30 ετών το ετήσιο όφελος για εισόδημα έως 20.000 ευρώ φτάνει τα 1300 ευρώ.



Ειδικότερα οι αυξήσεις στις καθαρές μηνιαίες αποδοχές μισθωτών στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα από την 1η Ιανουαρίου του 2026 λόγω μείωσης του παρακρατούμενου φόρου διαμορφώνονται ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος και την οικογενειακά κατάσταση ως εξής:

Εισόδημα 15.000 ευρώ

Χωρίς παιδιά για ιδιωτικό υπάλληλο 7,14 ευρώ και για δημόσιο υπάλληλο 8,33 ευρώ, με ένα παιδί 14,29 ευρώ και 16,67 ευρώ αντίστοιχα, για δύο παιδιά 21,43 ευρώ και 15 ευρώ και για τρία παιδιά 46,43 ευρώ και 54,17 ευρώ.

Εισόδημα 20.000 ευρώ

Χωρίς παιδιά για ιδιωτικό υπάλληλο 21,43 ευρώ, για δημόσιο υπάλληλο 25 ευρώ, με ένα παιδί 42,86 ευρώ και 50 ευρώ, με δύο παιδιά 64,29 ευρώ και 75 ευρώ και για τρία παιδιά 121,43 ευρώ και 141,67 ευρώ αντίστοιχα.

Εισόδημα 30.000 ευρώ

Για ιδιωτικό υπάλληλο χωρίς παιδιά 28,57 ευρώ και για δημόσιο υπάλληλο 33,33 ευρώ, με ένα παιδί 57,14 ευρώ και 66,67 ευρώ αντίστοιχα, με δύο παιδιά 85,71 ευρώ και 100 ευρώ και με τρία παιδία 150 ευρώ και 175 ευρώ.

Εισόδημα 35.000 ευρώ

Χωρίς παιδιά για ιδιωτικό υπάλληλο 35,71 ευρώ και 41,67 ευρώ για δημόσιο υπάλληλο, με ένα παιδί 64,29 ευρώ και 75 ευρώ, με δύο παιδιά 92,86 ευρώ και 108,33 ευρώ και με τρία παιδιά 105,14 ευρώ και 183,33 ευρώ αντίστοιχα.

Εισόδημα 40.000 ευρώ

Χωρίς παιδιά για ιδιωτικό υπάλληλο 42,86 ευρώ και 50 ευρώ, με ένα παιδί 71,43 ευρώ και 83,33 ευρώ με δύο παιδιά 100 ευρώ και 116,67 ευρώ και με τρία παιδιά 164,29 ευρώ και 191,67 ευρώ.

Εισόδημα 45.000 ευρώ

Για ιδιωτικό υπάλληλο χωρίς παιδιά 60,71 ευρώ και για δημόσιο υπάλληλο 70,83 ευρώ, με ένα παιδί 82,29 ευρώ και 104,17 ευρώ, με δύο παιδιά 117,86 ευρώ και 137,50 ευρώ, και με τρία παιδιά 182,14 ευρώ και 212,50 ευρώ αντίστοιχα.

Εισόδημα 50.000 ευρώ

Για ιδιωτικό υπάλληλο χωρίς παιδιά 78,57 ευρώ και για δημόσιο υπάλληλο 91,67 ευρώ, με ένα παιδί 107,14 ευρώ και 125 ευρώ, με δύο παιδιά 135,71 ευρώ και 158,33 ευρώ και με τρία παιδιά 200 ευρώ και 233,33 ευρώ αντίστοιχα.