ΔΕΘ 2025: Αναλυτικά όλες οι φοροελαφρύνσεις Μητσοτάκη με παραδείγματα – Οι μεγάλοι κερδισμένοι

Η φετινή Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) αποτέλεσε, όπως κάθε χρόνο, το βήμα όπου ο πρωθυπουργός ανακοινώνει το οικονομικό και μεταρρυθμιστικό σχέδιο της κυβέρνησης. Το 2025 όμως, οι εξαγγελίες Κυριάκου Μητσοτάκη είχαν ιδιαίτερο βάρος: παρουσιάστηκαν ως ένα «πακέτο φοροελαφρύνσεων και κοινωνικών μέτρων» που, κατά τον ίδιο, απαντούν στις μεγάλες προκλήσεις της εποχής – από το δημογραφικό και τη στεγαστική κρίση, έως την ανάγκη στήριξης της περιφέρειας και των νέων.

Πίσω από τις εξαγγελίες, όμως, κρύβεται και μια πολιτική στόχευση: να δείξει ότι η κυβέρνηση μπορεί να συνδυάζει ανάπτυξη με κοινωνική στήριξη, και να χτίσει γέφυρες σε κοινωνικές ομάδες που τα προηγούμενα χρόνια ένιωσαν παραμελημένες.

Οι φορολογικές μειώσεις – Ποιοι κερδίζουν πραγματικά

Η πιο ηχηρή εξαγγελία ήταν η γενναία μείωση φορολογικών συντελεστών. Όπως ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός:



Κατά 2 μονάδες μειώνονται οι συντελεστές για όλους τους φορολογούμενους.

Επιπλέον εκπτώσεις ανά παιδί, με στόχο να δοθεί έμφαση στην ενίσχυση της οικογένειας.

Παραδείγματα

Για εισόδημα 10.000–20.000 €:

1 παιδί: συντελεστής 18% (από 22%).

2 παιδιά: 16%.

3 παιδιά: 9%.

Πολύτεκνοι: μηδενική φορολογία.

Ετήσιο όφελος: στα 20.000 €, με 2 παιδιά 600 €, με 3 παιδιά 1.300 €, με 4 παιδιά 1.680 €.

Για εισόδημα 30.000 €:

Χωρίς παιδιά: 400 € όφελος.

1 παιδί: 800 €.

2 παιδιά: 1.200 €.

3 παιδιά: 2.100 €.

4 παιδιά: 4.100 €.

Για εισοδήματα 40.000–60.000 €:

Νέος ενδιάμεσος συντελεστής 39% αντί για 44%.

Νέοι έως 30 ετών – Μηδενικός φόρος και «δώρο εκκίνησης»

Ο πρωθυπουργός θέλησε να απευθυνθεί ιδιαίτερα στους νέους, γνωρίζοντας ότι αποτελούν την κοινωνική κατηγορία που συχνά αισθάνεται παραγκωνισμένη.

Κανείς εργαζόμενος έως 25 ετών με εισόδημα έως 20.000 € δεν θα πληρώνει φόρο.

Για νέους 26–30 ετών, ο συντελεστής μειώνεται δραστικά.

Παραδείγματα:

25 ετών με 15.000 € εισόδημα: ετήσιο όφελος 1.283 €.

25 ετών με 20.000 €: όφελος 2.480 €.

28 ετών με 20.000 €: όφελος 1.300 €.

Η εξαγγελία αυτή συνδέθηκε από τον ίδιο με τη «μάχη στο δημογραφικό», επιχειρώντας να δώσει το μήνυμα ότι το κράτος στηρίζει τους νέους να μπουν νωρίς και με ασφάλεια στον κόσμο της εργασίας.

Το μεγάλο στοίχημα με τα ενοίκια και τη στέγη

Η στέγαση αποτελεί την πιο πιεστική κοινωνική πρόκληση. Οι τιμές ενοικίων έχουν εκτοξευθεί και οι νέοι –αλλά και τα μεσαία στρώματα– βρίσκονται σε απόγνωση. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε τριπλή στρατηγική:

Φορολογικό κίνητρο για δηλωμένα ενοίκια: Νέος συντελεστής 25% για εισοδήματα από ενοίκια 12.000–24.000 €. Υπόσχεση για περαιτέρω μειώσεις, αν δηλωθούν τα πραγματικά ενοίκια.

Κατασκευή 2.000 νέων διαμερισμάτων σε εκτάσεις πρώην στρατοπέδων: 25% θα διατεθούν σε στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων. 75% σε πολίτες χωρίς πρώτη κατοικία.

Μόνιμη επιστροφή ενός ενοικίου στους ενοικιαστές.

ΕΝΦΙΑ και ΦΠΑ σε Περιφέρεια

Σαφές μήνυμα στήριξης στην επαρχία και τα ακριτικά νησιά έστειλε ο πρωθυπουργός:

Από το 2026: μείωση ΕΝΦΙΑ κατά 50% για χωριά έως 1.500 κατοίκους.

Από το 2027: πλήρης κατάργηση ΕΝΦΙΑ σε αυτές τις περιοχές.

Μείωση 30% ΦΠΑ στα ακριτικά νησιά με πληθυσμό κάτω των 20.000 κατοίκων.

Στόχος: να στηριχθούν τα μικρά χωριά και νησιά που αδειάζουν πληθυσμιακά και οικονομικά.

Συνταξιούχοι – Το τέλος της προσωπικής διαφοράς

Για τους συνταξιούχους, ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε:

Το 2026 μειώνεται κατά 50% η προσωπική διαφορά.

Το 2027 καταργείται πλήρως.

Κερδισμένοι: 671.000 συνταξιούχοι, που θα δουν αύξηση στην τσέπη τους.

Οι ένστολοι και οι διπλωμάτες

Ένα νέο μισθολόγιο για 151.422 στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, αλλά και για τους διπλωμάτες, υπόσχεται αυξήσεις.

Παράλληλα, διπλασιάζεται η φορολογική έκπτωση για επενδύσεις στην άμυνα και την εγχώρια βιομηχανία, με το ποσό να φτάνει τα 150 εκατ. €.

Οι τέσσερις μεγάλες μεταρρυθμίσεις έως το 2030

Ο πρωθυπουργός θέλησε να δείξει ότι πέρα από «δώρα», υπάρχει και μακροπρόθεσμο σχέδιο.

Εθνικό Απολυτήριο – Νέα διαδικασία εισαγωγής στα ΑΕΙ.

Νέο ΕΣΥ – Ανακαινίσεις, απογευματινά χειρουργεία, πρόληψη.

Σύγχρονες Πολεοδομίες και Κτηματολόγιο – Αφαίρεση αρμοδιοτήτων από δήμους, πάταξη διαφθοράς.

Εθνικός Ενεργειακός Χάρτης – Σχέδιο για ενεργειακή αυτονομία και φθηνό ρεύμα.

Οι μεγάλοι κερδισμένοι

Το «πακέτο Μητσοτάκη» στη ΔΕΘ 2025 είναι σαφώς προσανατολισμένο στην οικογένεια, στους νέους, στην περιφέρεια και στους ένστολους. Είναι ένα μείγμα φοροελαφρύνσεων, κοινωνικών παρεμβάσεων και υποσχέσεων μεταρρυθμίσεων. Μεγάλοι κερδισμένοι είναι νέοι και πολυμελείς οικογένειες με στοχευμένα οφέλη, οι ένστολοι αλλά και οι δημότες σε περιφέρεια και νησιά. Περιορισμένα οφέλη έχουν οι άτεκνοι ενώ το μεγάλο στοίχημα, παραμένει παρά τις φοροελαφρύνσεις, η αντιμετώπιση της ακρίβεια και η μεγάλη στεγαστική κρίση.