Μητσοτάκης από ΔΕΘ στο Flash.gr: «Θα αστειεύεστε», είπε για τα σενάρια αλλαγής ηγεσίας «εν κινήσει»

Με μια κατηγορηματική απάντηση, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έβαλε τέλος στα σενάρια που κυκλοφορούν τον τελευταίο καιρό για πιθανή αλλαγή ηγεσίας στη Νέα Δημοκρατία. Απαντώντας από την ΔΕΘ στην ερώτηση του πολιτικού συντάκτη του Flash.gr, Σπύρου Μουρελάτου, ο πρωθυπουργός ήταν σαφής.

«Θα αστειεύεστε», δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως πίσω από την «εσωκομματική αναταραχή» κρύβονται συμφέροντα που αντιμάχονται την κυβέρνηση για δικούς τους λόγους.

Η ερώτηση του https://t.co/yg0IAurlas στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στην Συνέντευξη Τύπου τη 89ης ΔΕΘ. pic.twitter.com/eKm2S4TsBF — Flash.gr (@flashgrofficial) September 7, 2025

Ο κ. Μητσοτάκης υπενθύμισε πως έχει λάβει ισχυρή λαϊκή νομιμοποίηση, ενώ το κόμμα του, παρά τη φυσιολογική φθορά, παραμένει πρώτο στις δημοσκοπήσεις. «Πιστεύετε πως είναι δυνατόν ένας εκλεγμένος πρωθυπουργός… να ανοίξει μια τέτοια συζήτηση;» διερωτήθηκε, καλώντας όλους να σταθούν με σοβαρότητα απέναντι στα πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας.

Τέλος, ο πρωθυπουργός έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς όσους διακινούν αυτά τα σενάρια: «Ας αφήσουμε εκείνους που διακινούν τα σενάρια αυτά στη μοναξιά και στη θλίψη της μη επιβεβαίωσής τους».