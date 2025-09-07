ΔΕΘ: Τα μηνύματα του Κυριάκου Μητσοτάκη και οι κυβερνητικοί στόχοι μέχρι το 2027

«Θα αναζητήσετε τις δεσμεύσεις που ανέλαβα το 2023 και θα τις συγκρίνετε με το τελικό αποτέλεσμα» υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξη Τύπου που έδωσε στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ, τονίζοντας τους στρατηγικούς στόχους και τις κυβερνητικές παρεμβάσεις που έχουν τεθεί από τον ίδιο με χρονικό ορίζοντα το 2027.

Ο πρωθυπουργός ανέλυσε τον πολιτικό οδικό χάρτη μέχρι την επόμενη εθνική κάλπη. Έκλεισε κάθε «παράθυρο» αλλαγής του εκλογικού νόμου, ξεκαθαρίζοντας για μια ακόμη φορά ότι κάλπες θα στηθούν στο τέλος της 4ετίας. Όρισε ως προτεραιότητα την υλοποίηση του προεκλογικού προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας, δείχνοντας προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης του μεταρρυθμιστικού βηματισμού της κυβέρνησης, με στόχο να γίνουν πράξη όλες οι δεσμεύσεις του 2023.



Περιέγραψε ένα απόλυτα καθαρό πολιτικό τοπίο στέλνοντας παράλληλα σαφή μηνύματα εντός και κυρίως εκτός ΝΔ.

Κάλπες το 2027 με τον ίδιο εκλογικό νόμο

Παρά τις έντονες πιέσεις κυβερνητικών στελεχών να προχωρήσει σε αλλαγή του εκλογικού νόμου καθώς οι δημοσκοπικοί συσχετισμοί για τη ΝΔ δεν δείχνουν να αποκτούν δυναμική - τουλάχιστον πριν από τις εξαγγελίες της Θεσσαλονίκης - ο κ. Μητσοτάκης εμφανίστηκε εκ νέου κατηγορηματικός: Οι κανόνες του παιχνιδιού δεν αλλάζουν.

Τα σενάρια για «εν κινήσει» διαδοχή

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε για μία ακόμη φορά πως οι κάλπες θα στηθούν στο τέλος της 4ετίας υποστηρίζοντας μάλιστα πως αυτή τη στιγμή δεν προβληματίζεται για τη στρατηγική της ΝΔ αλλά για την υλοποίηση του κυβερνητικού έργου που όπως πιστεύει εν τέλει θα του δώσει εκ νέου την αυτοδυναμία και προκάλεσε αίσθηση με την απάντηση που έδωσε στην ερώτηση του flash.gr και του Σπύρου Μουρελάτου για τα σενάρια περί διαδοχής του στην ηγεσία της ΝΔ «εν κινήσει».

ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ/ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΣ

Από τις απαντήσεις που έδωσε ο κ. Μητσοτάκης ξεχώρισε επίσης αυτή για το θέμα της αυτοδυναμίας και των κυβερνήσεων συνεργασίας καθώς όπως είπε οι πολίτες είναι τελικά αυτοί που θα αποφασίσουν τι κυβέρνηση θέλουν. Σε αυτό το πλαίσιο δεν πρέπει να περάσει απαρατήρητο το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός έκανε ένα άνοιγμα προς το ΠΑΣΟΚ καλώντας το να συμμετάσχει στον διάλογο που θέλει να ανοίξει ο ίδιος για τις 4 μεγάλες μεταρρυθμίσεις τις οποίες περιέγραψε με ορίζοντα το 2030.

Η ανθρώπινη στιγμή για τον Αντώνη Σαμαρά

Από τη συνέντευξη Μητσοτάκη ξεχώρισε επίσης η απάντηση που έδωσε στο ερώτημα για το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά.

«Δεν απαντάω πολιτικά, αυτή τη στιγμή εγώ βλέπω έναν πατέρα που έχασε το παιδί του» είπε ο Πρωθυπουργός προχωρώντας ωστόσο ένα βήμα παραπάνω σημειώνοντας πως υπήρξαν διαφωνίες «αλλά η μεγάλη εικόνα είναι η εικόνα μιας παράταξης που είναι η μόνη δύναμη σταθερότητας στη χώρα».

«Επιχειρηματικά συμφέροντα είναι χρυσοί χορηγοί του Τσίπρα»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης «κάρφωσε» αρχικά τον Αλέξη Τσίπρα υπενθυμίζοντας πως πρόκειται για έναν εν ενεργεία βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος ζητά από τους πολίτες να κάνουν την αυτοκριτική τους, «όταν δεν την έχει ο ίδιος που οδήγησε το κόμμα του σε δυο εκλογικές συντριβές».

«Υπάρχουν συμφέροντα, κάποια ΜΜΕ και επιχειρηματίες που έχουν αναλάβει το ρόλο του χρυσού χορηγού του κ. Τσίπρα. Αυτά συμβαίνουν στο πολιτικό παιχνίδι αλλά το επισημαίνει για να είμαστε σαφείς ως προς τι συμβαίνει με το περιβόητο rebranding» είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός.

Στήριξη στον Γεραπετρίτη για την εξωτερική πολιτική

Σε μια περίοδο έντονων αναταράξεων και διαρκών μεταβολών στο μέτωπο των εθνικών θεμάτων, ο κ. Μητσοτάκης με τα όσα απάντησε για τα ελληνοτουρκικά στήριξε απόλυτα τον υπουργό των Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη.

«Πιστεύω στα ήρεμα νερά, θα συνεχίσω να συζητώ με τον κ. Ερντογάν αλλά ο δικός μας σχεδιασμός δεν εναπόκειται στην έγκριση της Τουρκίας» είπε ο κ. Μητσοτάκης και επανέλαβε πως η Ελλάδα θα μπλοκάρει τη συμμετοχή της Τουρκίας στο πρόγραμμα SAFE εάν η γειτονική χώρα δεν άρει την απειλή του casus belli.

Σε ότι αφορά στη Μονή του Σινά ο κ. Μητσοτάκης εκτίμησε πως σύντομα θα υπάρξει συμφωνία με την Αίγυπτο - συμφωνία που θα υπογράψει ο νέος Αρχιεπίσκοπος ενώ για το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας - Κύπρου εκτίμησε πως το επόμενο διάστημα το τοπίο θα ξεκαθαρίσει για το έργο, το οποίο όπως παρατήρησε, πρωτίστως είναι προς όφελος της Λευκωσίας.

Λίγα λόγια για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο κ. Μητσοτάκης επέλεξε να δώσει σύντομες και περιεκτικές απαντήσεις στο δύσκολο για την κυβέρνηση θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Αναγνώρισε ότι στο ζήτημα των παράνομων επιδοτήσεων η κυβέρνηση δεν τα κατάφερε με την εξυγίανση του οργανισμού αλλά δεσμεύθηκε εκ νέου για την επιστροφή των κλεμμένων.

Διαβάστε αναλυτικά όλη τη συνέντευξη Τύπου του Κυριάκου Μητσοτάκη.