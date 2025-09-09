Τι δεν είπε ο Μητσοτάκης στη ΔΕΘ

Περίπου 3,5 ώρες μίλησε συνολικά ο πρωθυπουργός το Σαββατοκύριακο στο Βελλίδειο, ωστόσο ορισμένα θέματα τα απέφυγε, όπως ο διάολος το λιβάνι. Η αλήθεια είναι πως ο πήχης των προσδοκιών για το τι θα περιλάμβανε το καλάθι της ΔΕΘ είχε ανέβει αρκετά ψηλά. Το τι είχε γραφτεί λίγο πριν ανέβει στην Θεσσαλονίκη δεν λέγεται… Αλλά τι σημασία έχει; Ποιος θα τα θυμάται αυτά τώρα…

Επί έξι χρόνια η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν έχει καταφέρει σε καμία περίπτωση να τιθασεύσει την ακρίβεια. Όποιες παρεμβάσεις και αν έγιναν δεν έφεραν εκ του αποτελέσματος κανένα αποτέλεσμα. Οι συνεχείς ανατιμήσεις είναι το μόνιμο θέμα συζήτησης στα περισσότερα νοικοκυριά γεγονός που επιβεβαιώνεται απ’ όλες από τις δημοσκοπήσεις.

Ο πρωθυπουργός απέφυγε να αναφερθεί στην ακρίβεια, παραδέχθηκε πως πρόκειται για ένα ζήτημα που απασχολεί την κοινωνία, ακολουθώντας την ίδια συνταγή. Αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος ως ανάχωμα στις ανατιμήσεις των προϊόντων. Μόνο που ο ρυθμός των αυξήσεων ακόμα και σε ορισμένα βασικά είδη είναι σαφώς μεγαλύτερος από τα χρήματα που μπαίνουν στην τσέπη των καταναλωτών.

Ένα ακόμα θέμα που δεν ακούμπησε ο πρωθυπουργός ήταν οι μειώσεις των έμμεσων φόρων που αντιπροσωπεύουν ένα σημαντικό ποσοστό των φορολογικών εσόδων στην χώρα μας. Μια τέτοια κίνηση ενδεχομένως και να έδειχνε μια άμεση ανάσα στα νοικοκυριά.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, επέλεξε να δώσει σε όλους από λίγα και όλοι να έχουν να περιμένουν κάτι την επόμενη και την μεθεπόμενη χρονιά, μέσω των φοροελαφρύνσεων. Οι περισσότεροι – αν δεν είναι ένστολοι – θα δουν χρήματα όταν θα καταθέσουν την φορολογική τους δήλωση που το ποσό θα είναι μικρότερο σαφώς μικρότερο σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Μέχρι τότε όμως…