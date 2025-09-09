Μητσοτάκης σε Τασούλα: Δέσμη παρεμβάσεων για ακρίβεια – Στήριξη σε νέους και οικογένειες

Σε «πλαίσιο τολμηρών παρεμβάσεων» που έχουν ως στόχο τη στήριξη των πολιτών απέναντι στο κύμα ακρίβειας αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης , κατά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα στο Προεδρικό Μέγαρο. Οι δηλώσεις του έγιναν λίγες ημέρες μετά τις εξαγγελίες στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου παρουσίασε το οικονομικό πακέτο μέτρων της κυβέρνησης.



Ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι η κυβέρνηση επέλεξε να αξιοποιήσει τον δημοσιονομικό χώρο που δημιουργήθηκε από το πλεόνασμα με διαφορετικό τρόπο από το παρελθόν, διοχετεύοντάς τον κυρίως σε φοροελαφρύνσεις και αυξήσεις εισοδημάτων. Όπως εξήγησε, από τις φοροαπαλλαγές ωφελούνται ιδιαίτερα οι οικογένειες με παιδιά, ενώ δίνεται ειδική έμφαση στη νέα γενιά.



Συγκεκριμένα, όλοι οι νέοι έως 25 ετών με ετήσιο εισόδημα έως 20.000 ευρώ απαλλάσσονται από την καταβολή φόρου, ενώ ελαφρύνσεις προβλέπονται και για την ηλικιακή ομάδα 25-30 ετών. Παράλληλα, ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι μέσα σε δύο χρόνια θα καταργηθεί ο ΕΝΦΙΑ σε όλους τους οικισμούς με λιγότερους από 1.500 κατοίκους, μέτρο που, όπως είπε, μπορεί να ενθαρρύνει περισσότερους πολίτες να επιλέξουν την περιφέρεια αντί για τα αστικά κέντρα. Επίσης, στα ακριτικά νησιά θα υπάρξει μείωση 30% στον ΦΠΑ, προκειμένου να ενισχυθεί η τοπική οικονομία.

Δηλώσεις Τασούλα - Μητσοτάκη

«Η Ελλάδα βρίσκεται σήμερα στη θέση να μειώνει φόρους και να αυξάνει δαπάνες, σε αντίθεση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, χάρη στη συνετή οικονομική πολιτική που ακολουθούμε», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υπογραμμίζοντας ότι στόχος είναι κάθε χρόνο το πλεόνασμα να επιστρέφει στην κοινωνία, πάντα με σεβασμό στους δημοσιονομικούς κανόνες.



Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας επεσήμανε ότι ήταν μεγάλη η ανάγκη να ακουστούν μέτρα ανακούφισης για κοινωνικές ομάδες όπως οι νέοι, οι συνταξιούχοι και οι πολύτεκνοι. Παράλληλα, τόνισε με νόημα ότι «ο υπ’ αριθμόν ένας αντίπαλος της κοινωνίας μας είναι η ακρίβεια» και ότι τα εργαλεία αντιμετώπισής της πρέπει να έχουν μόνιμο χαρακτήρα και να στηρίζονται σε μια οικονομία ικανή να τα αντέξει διαχρονικά.