Μητσοτάκης: Στρατηγική 4 μηνών με στόχο την ανάκαμψη - Εξωστρέφεια και κινήσεις εκτόνωσης με Σαμαρά

Εβδομάδα…αφομοίωσης των σημαντικών φοροαπαλλαγών για μεσαία τάξη, οικογένειες με παιδιά, νέους, συνταξιούχους και ενστόλους είναι αυτή, που διανύουμε για την κυβέρνηση, που θα επιχειρήσει να κρατήσει «ζεστό» το ενδιαφέρον των πολιτών, έως ότου οι…δικαιούχοι αντιληφθούν τα οφέλη στη τσέπη τους.

Κρίσιμο 4μηνο για την ανάκαμψη

Στο Μέγαρο Μαξίμου θεωρούν πολύ κρίσιμο το επόμενο 4μηνο έως το τέλος του έτους, καθώς από την κυβερνητική ευχέρεια να επιβάλει την πολιτική ατζέντα θα κριθεί εν πολλοίς η προοπτική ανάκαμψης της Νέας Δημοκρατίας με ορίζοντα τις εκλογές του 2027.

Μόλις χθες ο Υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, εξειδίκευσε τα μέτρα του περασμένου Σαββάτου, προκειμένου ο οριζόντιος χαρακτήρας τους να γίνει κτήμα από τους εκατομμύρια άμεσα ενδιαφερόμενους. Τη σκυτάλη παίρνει σήμερα ο πρωθυπουργός, ο οποίος κατά την τακτική συνάντηση του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, αναμένεται να επαναλάβει ότι η κυβερνητική πολιτική οδηγεί σε οικονομική ανάπτυξη και αυτή είναι, που χρηματοδοτεί σε μεγάλο βαθμό το μέρισμα ανάπτυξης, που επιστρέφει στην κοινωνία.

Κυβερνητικές πηγές παρατηρούσαν, δε, ότι ο πρωθυπουργός « έδειξε ότι ακούει τους πολίτες και αντιλαμβάνεται πλήρως το ζήτημα της ακρίβειας, η αντιμετώπιση της οποίας αποτελεί πρώτη κυβερνητική προτεραιότητα», την ώρα, που τα κόμματα της αντιπολίτευσης κατηγορούν τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι δε μίλησε για παρεμβάσεις στην αγορά για την αντιμετώπιση της ακρίβειας.

Στοχευμένες παρεμβάσεις και περιοδείες από τον Μητσοτάκη

Είναι σαφές ότι σε πρώτο πλάνο στην επιχείρηση της «γαλάζιας» ανάταξης μπαίνει ο πρωθυπουργός. Είτε μέσω στοχευμένων παρεμβάσεων του είτε μέσω εξορμήσεων του στην περιφέρεια, που είναι κατά κανόνα άρρηκτα συνδεδεμένες με την υλοποίηση του κυβερνητικού έργου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επιχειρήσει στο αμέσως προσεχές διάστημα να επιβάλει τους δικούς του κανόνες: να στρέψει το πολιτικό ενδιαφέρον στην πολιτική, δηλαδή στην κυβερνητική ατζέντα των μεταρρυθμίσεων και όχι στην παραπολιτική, την οποία προκρίνουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης λόγω της απουσίας ρεαλιστικής πρότασης διακυβέρνησης, όπως το θέτει υψηλόβαθμος κυβερνητικός παράγοντας.

Αποκωδικοποιώντας τις πολιτικές αναφορές του πρωθυπουργού στην προχθεσινή συνέντευξη τύπου, είναι ευκρινές σύμφωνα με έτερη κυβερνητική πηγή ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιχείρησε να δημιουργήσει για τον εαυτό του και το κυβερνών κόμμα ένα καθαρό πολιτικό διάδρομο έως τις εκλογές: ξεκαθάρισε ότι θα αυτός θα ηγηθεί της ΝΔ για μία τρίτη εκλογική νίκη χωρίς να…πειράξει τους κανόνες του πολιτικού παιχνιδιού παρουσιάζοντας στους ψηφοφόρους τη δοκιμασμένη συνταγή των σταθερών μονοκομματικών κυβερνήσεων, έναντι πειραματισμών με κυβερνήσεις συνεργασίας, οι οποίες για την ώρα τουλάχιστον είναι αδιόρατες.

Κινήσεις εκτόνωσης με Σαμαρά μέσω τρίτων

Στα σημαντικά συγκαταλέγεται και το μήνυμα προς τους Αντώνη Σαμαρά και Κώστα Καραμανλή να πέσουν οι τόνοι και να κοιτάξουν τη μεγάλη εικόνα της χώρας που απαιτεί σταθερότητα. Σύμφωνα με πληροφορίες του flash.gr, πρόσωπα κοντά στον πρωθυπουργό και το Μεσσήνιο πολιτικό φαίνεται ότι συνομιλούν, προκειμένου να αποκατασταθεί μεσοπρόθεσμα μία γέφυρα επικοινωνίας, ωστόσο, όχι συντεταγμένα σε αυτή τη φάση τουλάχιστον.

Ενδιαφέρουσα και η πρόσκληση – πρόκληση του Κυριάκου Μητσοτάκη προς το ΠΑΣΟΚ για 4 μεταρρυθμίσεις ( Εθνικό απολυτήριο, εθνικός ενεργειακός σχεδιασμός, αναβάθμιση του ΕΣΥ και πολεοδομίες ), που υπερβαίνουν το χρόνο ζωής της παρούσας κυβέρνησης και ως εκ τούτου προσφέρονται για συναινέσεις. Όπως τονίζει αρμόδιο κυβερνητικό στέλεχος, το μπαλάκι πλέον είναι στην πλευρά της Χαριλάου Τρικούπη για να επιλέξει την οδό της υπευθυνότητας και του εποικοδομητικού διαλόγου αντί της τοξικότητας και της στείρας άρνησης.