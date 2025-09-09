Η νέα εποχή της Μονής Σινά περνάει από το Μαξίμου

Ένα μικρό βραχυκύκλωμα το έπαθαν χτες οι στενοί συνεργάτες του Αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου όταν έμαθαν ότι επισκέφθηκε το Μέγαρο Μαξίμου. Όλοι ξέρουν ότι ο Αρχιεπίσκοπος είναι ένας σκληρός παίκτης που όταν θέλει να διαπραγματευτεί κάτι το κάνει μυστικά και παρασκηνιακά, αλλά όχι κρυφά από τον κύκλο των στενών συνεργατών του.

Επειδή πήρα δυο, τρια τηλέφωνα. Όπου απευθύνθηκα για να μάθω κανένα «ντεσού» άκουγα από την άλλη άκρη της γραμμής μισόλογα με κάπως ανησυχητικό τόνο. Θέλω να σας εκμυστηρευτώ ότι θορυβήθηκα προς στιγμήν.

Ευτυχώς μια καλή πηγή μου που -ενίοτε- ξεροσταλιάζει κάτω από τις νερατζιές στην Ηρώδου Αττικού ξέρει καλά πρόσωπα και καταστάσεις και έβαλε τα πράγματα στη θέση τους.

Λοιπόν. Τίποτα ανησυχητικό δεν υπάρχει από την επίσκεψη του Ιερώνυμου στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Η συνάντηση έγινε με πρωτοβουλία του Αρχιεπισκόπου και μάλιστα δεν αφορούσε -άμεσα- την Εκκλησία της Ελλάδος. Στο μενού ήταν οι εξελίξεις στη Μονή Αγίας Αικατερίνης Σινά. Καλώς εχόντων των πραγμάτων την Παρασκευή θα εκλεγεί ο διάδοχος του παραιτηθέντα Αρχιεπίσκοπου Σιναίου Δαμιανού και όλοι εύχονται το νέο κεφάλαιο της σιναϊτικής μοναστικής αδελφότητας να είναι λαμπρό.

Κυριάκος Μητσοτάκης και Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος συζήτησαν μια κρίσιμη παράμετρο για την επόμενη ημέρα στη Μονή της Αγίας Αικατερίνης, την επάνδρωσή της. Ο «νεότερος» Σιναΐτης μετράει ήδη 30 χρόνια στην έρημο και το δυναμικό του μοναστηριού πρέπει να ανανεωθεί. Ει δυνατόν να ξεπεράσει τους 20 ή και 30 μοναχούς. Για αυτό και η κυβέρνηση ζήτησε την συνδρομή της Εκκλησίας της Ελλάδος. Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος -πολύπειρος και οξυδερκής ων- γνωρίζει ότι χωρίς μοναχούς μοναστήρι δεν μπορεί να υπάρξει. Όπως έμαθα διαβεβαίωσε τον πρωθυπουργό ότι η Εκκλησία της Ελλάδος, θα πράξει το καθήκον της και για τη Μονή Σινά, όπως έκανε και για τα πρεσβυγενή Πατριαρχεία που έχουν ανάγκες σε κληρικούς.

Για τις εκκρεμότητες μεταξύ κυβέρνησης και Εκκλησίας σε περιουσιακό, προσλήψεις κληρικών και στεγαστικό θα σας τα πω άλλη φορά.

Δι' ευχών.