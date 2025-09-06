Μητσοτάκης στη ΔΕΘ: Μείωση φόρων για όλους, μηδέν για τους 25άρηδες - «Ψαλίδι» στον ΦΠΑ σε νησιά

Μειώσεις φόρων για όλους ακόμη και μηδενισμό τους ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του προς τους παραγωγικούς φορείς της χώρας στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ).

Οι μειώσεις των φόρων

Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε πως τα μέτρα ύψους 1,6 δισ. ευρώ αποτελούν την «πιο τολμηρή φορολογική μεταρρύθμιση από τη μεταπολίτευση» και ανακοίνωσε μείωση όλων των φορολογικών συντελεστών - εκτός του εισαγωγικού του 9% - κατά 2 μονάδες.

Η μείωση θα είναι κλιμακωτή και θα αυξάνει ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών που θα έχει κάθε οικογένεια. Ο φόρος θα μηδενίζεται, όπως είπε, ο κ. Μητσοτάκης στις οικογένειες που θα έχουν 4 παιδιά.

«Φόρος εισοδήματος μηδέν για νέους έως 25 ετών» είπε ο κ. Μητσοτάκης αναπτύσσοντας την πολιτική του για τη νέα φορολογική πολιτική που θέλει να εφαρμόσει η κυβέρνηση του. Από 25 έως 30 ετών άπαντες θα φορολογούνται με τον μειωμένο συντελεστή του 9% και όχι 22%.

Επίσης ανακοίνωσε την καθιέρωση φορολογικού συντελεστή 39% αντί 44% για τις οικογένειες των Ελλήνων του εξωτερικού.

Για την στέγη ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε έναν νέο συντελεστή 25% για εισοδήματα από ενοίκια από 12.000 έως 24.000 ευρώ. Επίσης ανακοίνωσε τη μείωση κατά 30% στον ΦΠΑ στα ακριτικά νησιά κάτω των 20.000 κατοίκων.

Η προσωπική διαφορά το 2026 μειώνεται στο μισό και το 2027 καταργείται: «Προσωπική διαφορά τέλος, είναι μια πρόσθετη ενίσχυση για τους συνταξιούχους» είπε ο κ. Μητσοτάκης. Ανακοίνωσε επίσης μείωση κατά 30% στα τεκμήρια διαβίωσης.

Αναλυτικά:

Για εισόδημα 10.000-20.000 ευρώ:



•⁠ ⁠από 22% στο 18% με ένα παιδί, στο 16% με δύο παιδιά, στο 9% για τρίτεκνους, μηδέν για πολύτεκνους.



•⁠ ⁠ετήσιο όφελος στα 20.000 ευρώ: με 2 παιδιά 600 ευρώ, με 3 παιδιά 1.300 ευρώ, με 4 παιδιά 1.680 ευρώ.



Για εισόδημα 30.000 ευρώ:



•⁠ ⁠ετήσιο όφελος: χωρίς παιδιά 400 ευρώ, με 1 παιδί 800 ευρώ, με 2 παιδιά 1.200 ευρώ, με 3 παιδιά 2.100 ευρώ, με 4 παιδιά 4.100 ευρώ.



Για εισόδημα 40.000 - 60.000 ευρώ:



Καθιερώνεται ενδιάμεσος συντελεστής 39% από 44% σήμερα.



Μηδενικός φόρος για εργαζόμενους ως 25 ετών και μέχρι 20.000 ευρώ - και μείωση στο 9% από 22% μέχρι τα 30 τους



Η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και το «καρφί» για Τσίπρα

Ο κ. Μητσοτάκης μίλησε για «παθογένειες που δεν λύθηκαν από την κυβέρνηση» αναφερόμενος στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τόνισε πως η κυβέρνηση δεσμεύτηκε για την εξυγίανση του οργανισμού αλλά και την ανάκτηση χρημάτων παράνομων επιδοτήσεων.

Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε τη φράση του «νομιμότητα παντού» και έκανε ειδική αναφορά στο «Ελληνικό FBI» για τις επιτυχίες που έχει πετύχει στην καταπολέμηση του εγκλήματος.

«Ως εδώ με τα βαρίδια του χθες και με όσους θέλουν να τα συντηρούν στο σήμερα» είπε με ένταση ο κ. Μητσοτάκης φωτογραφίζοντας τον Αλέξη Τσίπρα.

Τέσσερις μεταρρυθμίσεις για το 2030

Ο κ. Μητσοτάκης περιέγραψε τέσσερις μεταρρυθμίσεις για το 2030 - μεταρρυθμίσεις εκτός του κυβερνητικού κύκλου και οι οποίες, όπως είπε, απαιτούν ευρύτερες συναινέσεις:

Καθιέρωση του Εθνικού Απολυτηρίου



Ολοκλήρωση του νέου ΕΣΥ



Σύγχρονες Πολεοδομίες και πλήρες Κτηματολόγιο



Εθνικός Ενεργειακός Χάρτης για τις επόμενες δεκαετίες



«Προτιμότερη μια κυβέρνηση με λάθη από μια λάθος κυβέρνηση»

«Είναι προτιμότερη μια κυβέρνηση που κάνει και λάθη από μία λάθος κυβέρνηση» είπε ο κ. Μητσοτάκης και έστειλε μήνυμα προς τους υπουργούς και τα στελέχη του:

«Οι πολίτες δεν ανέχονται αλαζονείες, έχουν την απαίτηση να μας βλέπουμε να ιδρώνουμε τη φανέλα και να μην καβαλάμε το καλάμι της εξουσίας» είπε ο Πρωθυπουργός και επικαλέστηκε μία από τις πιο γνωστές μαντινάδες της Κρήτης:

«Καλοχαιρέτα τον πεζό όταν καβαλικέψεις, για να σε χαιρετά και αυτός όταν θα ξεπεζέψεις».

Το πολιτικό μήνυμα

Ο κ. Μητσοτάκης αναφερόμενος στα κόμματα της αντιπολίτευσης, ζήτησε εκ νέου, η αντιπαράθεση να γίνεται σε ηπιότερους τόνους και σε πολιτικό πλαίσιο, διατύπωσε ωστόσο την αιχμή πως η κυβέρνηση κατηγορείται για το γεγονός ότι δεν έχει πολιτικό αντίπαλο...

«Ακούγεται ειρωνικό η κυβέρνηση να δέχεται πυρά ακόμα και για την ανεπάρκεια των αντιπάλων της αλλά η Ελλάδα θυμάται, συγκρίνει και κρίνει. Ζυγίζει και αποφασίζει».

«Όχι σε υποσχέσεις με λεφτά που δεν υπάρχουν»

«Δεν θα δώσω υποσχέσεις ούτε λεφτά που δεν υπάρχουν» είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκινώντας την ομιλία του. «Η Ελλάδα από την πτώχευση έχει περάσει στην ανάπτυξη, η χώρα των παλιών μνημονίων παρουσιάζει από τους υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης στην Ευρώπη, οι μισθοί αυξάνονται και οι φόροι μειώνονται» προσέθεσε ο Πρωθυπουργός.

«Αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητά μας είναι η στήριξη του εισοδήματος ως ανάχωμα στην ακρίβεια» είπε ο κ. Μητσοτάκης και επικαλούμενος τις αναταράξεις στη Γαλλία τόνισε με έμφαση την ανάγκη της δημοσιονομικής και πολιτικής σταθερότητας στη χώρα.

«Το μέρισμα της ανάπτυξης πρέπει να επιστρέφει τους πολίτες και έχουμε το δημοσιονομικό περιθώριο να το κάνουμε» τόνισε ο Πρωθυπουργός.

«Εκπτώσεις στην ασφάλεια της πατρίδας εγώ δεν κάνω, εάν κάποιοι ήθελαν να κάνουμε τα Rafale και τις Bellhara επιδόματα να βγουν να το πουν» είπε με ένταση ο κ. Μητσοτάκης.

«Στόχος μου είναι να πατήσουμε γκάζι ώστε το 2027 να ανατείλει μια νέα τετραετία για την κυβέρνησή μας» είπε ο κ. Μητσοτάκης σημειώνοντας πως σε όλα τα νέα μέτρα θα πρέπει να συμπεριληφθούν και τα μόνιμα μέτρα 1.5 δισ. ευρώ που έχουν ήδη ανακοινωθεί από την κυβέρνηση.

«Η δημοσιονομική σταθερότητα είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο βασίζεται όλη η πολιτική μας» τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημειώνοντας πως όλα τα νέα μέτρα είναι απολύτως κοστολογημένα.

Ο κ. Μητσοτάκης είπε πως τα τελευταία χρόνια η κυβέρνησή του έχει μειώσει 72 επιβαρύνσεις και επανέλαβε πως ο καλύτερος τρόπος της ενίσχυσης του εισοδήματος των πολιτών είναι η μείωση των φορολογικών βαρών.